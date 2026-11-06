Rusherking rompió el silencio sobre su relación con la China Suárez y confesó qué fue lo que más sufrió

El cantante santiagueño habló sobre la exposición mediática que vivió durante su romance con la actriz y confesó que hubo situaciones que lo desbordaron. También recordó su famosa frase "me fui mundial" y explicó por qué terminó arrepintiéndose.

Hoy 20:33

El cantante santiagueño Rusherking volvió a referirse a su relación con la China Suárez y sorprendió al revelar lo mal que la pasó durante aquella etapa de su vida. Invitado al programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini en eltrece, el artista recordó la intensa exposición mediática que enfrentó mientras estuvo en pareja con la actriz.

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Durante la entrevista, el músico reconoció que nunca imaginó que su romance despertaría semejante repercusión. "¡Qué mierda cuando se te viene todo ese mundo encima!", expresó al recordar cómo cambió su vida cuando la relación comenzó a ocupar las principales noticias del espectáculo.

El artista, oriundo de Santiago del Estero, explicó que siempre fue una persona tímida y que le costó acostumbrarse a la presencia constante de periodistas que buscaban declaraciones sobre su vida privada.

"Yo puedo bancar, por ahí, que digan una mentira, lo que quieras. El problema era que vos salías de tu casa, yo salía en pantuflas, y tenía al reportero, al pelado con la cámara acá y el otro acá con el micrófono, y me quería morir", confesó.

Además, cuestionó la actitud de algunos cronistas que intentaban obtener respuestas polémicas. "Los que son malos te preguntan la mayor pavada del mundo para que vos respondas la mayor pavada del mundo también", sostuvo.

Otro de los momentos destacados de la entrevista llegó cuando Pergolini le recordó su famosa frase "me fui mundial", que pronunció en 2022 cuando un periodista le preguntó si estaba comenzando una relación con la China Suárez.

Rusherking explicó que aquella expresión era habitual entre sus amigos y que la utilizaban para referirse a situaciones en las que sentían que habían conseguido algo importante. Sin embargo, reconoció que se arrepintió inmediatamente después de decirla frente a las cámaras.

"Después de decir eso, me metí en mi casa y me quería morir. Pensaba cómo nadie me cuidó antes de decirlo", recordó el cantante, quien admitió que no estaba preparado para la repercusión que provocaron sus palabras.

Con el paso del tiempo, el músico aseguró que logró tomarse aquella situación con humor, aunque reconoció que su comentario no lo había dejado bien parado. "No fue tan grave, pero quedé como un bananita", señaló entre risas.

La relación entre Rusherking y la China Suárez comenzó en 2022 y terminó en abril de 2023, después de aproximadamente diez meses de noviazgo. Durante ese período, la pareja protagonizó numerosas apariciones públicas y recibió una intensa atención de los medios.

A más de tres años de aquella separación, el artista santiagueño volvió a recordar una de las etapas más mediáticas de su carrera y dejó en claro que, detrás de la repercusión que generaba su romance, también atravesó momentos de incomodidad y angustia por la pérdida de privacidad.