Detención de brasileños por asesinato de desarrollador en Tucumán

Dos jóvenes brasileños fueron detenidos en Tucumán, acusados de asesinar a un desarrollador de videojuegos en Brasil y escapar tras el crimen.

Hoy 01:15

En un hecho que ha conmovido a ambos países, dos jóvenes brasileños fueron detenidos en San Miguel de Tucumán, Argentina, tras ser acusados de asesinar a Tamir Nadav, un reconocido desarrollador de videojuegos de 46 años, en su domicilio en Maringá, Brasil.

Los sospechosos, identificados como Kauã Kazahaya de Arruda, de 20 años, y Angelina Oliveira da Silva, de 19, estaban prófugos desde el 18 de septiembre, cuando el cuerpo de la víctima fue hallado en un estado avanzado de descomposición en su hogar. La investigación reveló que Nadav había sido atado de pies, manos y rostro a una cama antes de ser asesinado.

La desaparición de Nadav había sido denunciada el 3 de septiembre por una amiga, quien al no poder contactarlo se dirigió a su vivienda. Allí, los jóvenes le informaron que el desarrollador había viajado a San Pablo. Sin embargo, el 18 de septiembre, otras dos amigas de la víctima alertaron a la policía sobre un fuerte olor que emanaba del interior de la casa.

La Policía Federal Argentina (PFA) fue notificada de la situación tras recibir un alerta de Interpol. Esto condujo a la captura de los sospechosos en el centro de San Miguel de Tucumán, donde habían intentado ocultarse. Ambos habían gastado dinero de la víctima en compras, incluyendo lujosos relojes, utilizando transferencias desde la cuenta de Nadav.

El crimen fue calificado como homicidio agravado por la justicia brasileña, que solicitó la captura internacional de los responsables. Gracias a la colaboración entre las fuerzas policiales de ambos países, se activaron protocolos de vigilancia que culminaron en la detención de los sospechosos.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán, dirigido por el juez Guillermo Díaz Martínez. La justicia argentina ha comenzado los trámites necesarios para la extradición de Kauã y Angelina a Brasil, donde enfrentarán cargos por el asesinato de Nadav.

Este caso resalta la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional y el compromiso de las autoridades argentinas en hacer justicia por el crimen ocurrido en Brasil.