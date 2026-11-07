Detienen a un hombre con 22 kilos de cocaína en La Quiaca

En un control de rutina en el paso internacional ‘Horacio Guzmán’, se detuvo a un hombre tras incautar más de 22 kilos de cocaína ocultos en un automóvil, gracias a la intervención del personal de Aduana.

Hoy 02:12

En un destacado operativo de control aduanero, personal de Aduana detuvo a un hombre tras descubrir un cargamento de 22.858,66 gramos de cocaína en el paso internacional ‘Horacio Guzmán’, que conecta a Argentina con Bolivia. Este procedimiento se realizó durante un control rutinario en la casilla de ingreso desde Villazón a La Quiaca y tuvo como objetivo garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normativas aduaneras.

La acción se inició cuando un agente aduanero, al ingresar los datos de un automóvil Ford Ka color blanco en el sistema Enysa, detectó un alerta de narcotráfico. Este sistema, utilizado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), permite identificar riesgos específicos y potenciales infracciones en el tráfico de mercancías.

Con la alerta en mano, los agentes decidieron trasladar el vehículo para realizar una inspección no intrusiva mediante un camión escáner. Las imágenes obtenidas durante este análisis revelaron una densidad sospechosa en los zócalos del automóvil, lo que llevó a los inspectores a la conclusión de que había paquetes ocultos en su estructura.

Los funcionarios aduaneros llevaron a cabo una revisión exhaustiva del vehículo utilizando herramientas especializadas para localizar los paquetes. Posteriormente, la sustancia fue sometida a un narcotest, que confirmó que se trataba de cocaína de alta pureza, con un valor estimado en el mercado de $506.433.848,91.

La fiscalía federal intervino en el caso, ordenando la detención del ciudadano involucrado y el inicio de las actuaciones pertinentes por el delito de contrabando de importación de estupefacientes en grado de tentativa, conforme a la Ley 22.415. Este hecho resalta la importancia de los controles aduaneros como medida de prevención del tráfico de drogas.

El operativo fue respaldado por el Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional, que colaboró con los agentes de Aduana en la detección y captura del implicado. La acción conjunta entre estas instituciones es fundamental para combatir el narcotráfico en la región, asegurando que se tomen las medidas necesarias para proteger a la sociedad.

La intervención exitosa de las fuerzas de seguridad en este caso pone de relieve la necesidad de mantener alertas y en constante actualización los sistemas de control en las fronteras, asegurando así una respuesta efectiva ante amenazas como el tráfico de estupefacientes.