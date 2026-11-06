Visita del papa León XIV a la Argentina: el cronograma completo, los feriados y cómo funcionarán los servicios

El Sumo Pontífice llegará el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11.
La visita del papa León XIV a la Argentina marcará un acontecimiento histórico: será la primera vez en 39 años que un Sumo Pontífice llegue al país. El religioso arribará el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11, en el marco de una agenda que incluirá actividades institucionales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad.
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Durante cuatro días, el Papa recorrerá distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Entre los acontecimientos más convocantes se encuentran una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo; una vigilia con jóvenes en el mismo lugar y una celebración frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
La llegada del Pontífice también tendrá consecuencias en la organización cotidiana de las ciudades involucradas. Se dispusieron feriados con distintos alcances territoriales, cortes de calles, modificaciones en el transporte público y servicios especiales de trenes para facilitar el traslado de los fieles.
Domingo 8 de noviembre: llegada y actividades institucionales en Buenos Aires
León XIV llegará a la Argentina después de cumplir con sus actividades en Uruguay. El arribo está previsto para las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery, donde se realizará la ceremonia oficial de bienvenida.
La primera jornada estará centrada en los encuentros institucionales. El cronograma contempla una visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en Plaza San Martín, y posteriormente una recepción en la Casa Rosada.
La agenda del domingo será la siguiente:
Lunes 9 de noviembre: misa multitudinaria en Palermo
El lunes será una de las jornadas centrales de la visita. Por la mañana, el Papa se trasladará hasta Claypole para visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, donde mantendrá un encuentro con residentes y trabajadores de la institución.
Luego regresará a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar una misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Se espera una importante concurrencia de fieles en los alrededores del lugar.
Durante la tarde, León XIV participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). También se reunirá con referentes de distintas comunidades religiosas y encabezará una celebración en la Catedral Metropolitana.
El cronograma previsto es el siguiente:
Martes 10 de noviembre: viaje a Córdoba y vigilia con jóvenes
La segunda jornada comenzará con el traslado del Pontífice a Córdoba, donde llegará durante la mañana para encabezar una misa en los terrenos de la Escuela de Aviación Militar.
Además, mantendrá un encuentro con integrantes de la Iglesia, entre ellos obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales. Por la tarde regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.
La actividad reunirá a representantes de distintas diócesis y comunidades religiosas, y será otro de los momentos de mayor convocatoria de la visita.
Los horarios previstos son:
Miércoles 11 de noviembre: misa en Luján y despedida
La última jornada de León XIV en el país comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde se encontrará con el personal y los internos.
Más tarde, viajará a Luján para celebrar una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales santuarios religiosos de la Argentina.
La ceremonia será el último gran encuentro religioso del Papa antes de abandonar el país. La despedida oficial se realizará en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira apostólica por Sudamérica.
El cronograma del miércoles será:
Qué días serán feriados por la visita del Papa
El Gobierno nacional estableció tres jornadas de feriado con diferentes alcances territoriales, de acuerdo con el cronograma de actividades y los lugares que recorrerá el Pontífice.
Según lo dispuesto por el Decreto 1103/2026, el esquema será el siguiente:
Las disposiciones apuntan a facilitar la organización de los operativos de seguridad y la circulación de las personas que participarán de las celebraciones y encuentros previstos.
Cómo funcionará el transporte público
Para los cuatro días de actividades se anunció un operativo especial de transporte, con refuerzos en colectivos y trenes, servicios nocturnos y modificaciones en algunos recorridos por las restricciones de circulación.
En el caso de los colectivos, las líneas de jurisdicción nacional funcionarán con cronograma de día hábil desde el domingo 8 de noviembre a las 18 hasta la noche del miércoles 11. Las líneas de la Ciudad de Buenos Aires también tendrán refuerzos durante las jornadas de mayor convocatoria.
En cuanto a los trenes, las principales líneas ferroviarias del Área Metropolitana de Buenos Aires tendrán frecuencias de día hábil durante los feriados. También se incorporarán servicios nocturnos y refuerzos durante la madrugada del lunes 9, además de extensiones horarias durante la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11.
El operativo contempla, además, servicios especiales para facilitar los traslados hacia Luján, donde se realizará la misa de despedida del Papa.
Por razones de seguridad, algunas estaciones tendrán restricciones. Las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán cerradas desde el sábado 7 a las 18 hasta el primer servicio del jueves 12 de noviembre.
También se prevén recorridos limitados en las líneas Mitre y San Martín durante determinadas franjas horarias, especialmente el lunes y el martes.
Qué calles estarán cortadas en Buenos Aires
El barrio de Palermo concentrará buena parte del operativo de seguridad, debido a que el Monumento de los Españoles será escenario de dos actividades centrales: la misa del lunes y la vigilia con jóvenes del martes.
La avenida Del Libertador tendrá restricciones progresivas y cortes totales en distintos tramos. Además, se instalarán controles policiales y perímetros de seguridad en las inmediaciones de los espacios que visitará León XIV.
En la zona de la Nunciatura Apostólica, en Recoleta, también se establecerán restricciones vehiculares y controles de acceso.
Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar los desplazamientos en vehículos particulares por los sectores afectados, organizar los viajes con anticipación y consultar los canales oficiales para conocer los cortes y desvíos actualizados.
La visita del papa León XIV implicará así un amplio despliegue organizativo en distintos puntos del país, con celebraciones religiosas de gran convocatoria y cambios en la circulación y los servicios durante cuatro jornadas.