Visita del papa León XIV a la Argentina: el cronograma completo, los feriados y cómo funcionarán los servicios

El Sumo Pontífice llegará el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11.

Hoy 18:34

La visita del papa León XIV a la Argentina marcará un acontecimiento histórico: será la primera vez en 39 años que un Sumo Pontífice llegue al país. El religioso arribará el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11, en el marco de una agenda que incluirá actividades institucionales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante cuatro días, el Papa recorrerá distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Entre los acontecimientos más convocantes se encuentran una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo; una vigilia con jóvenes en el mismo lugar y una celebración frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La llegada del Pontífice también tendrá consecuencias en la organización cotidiana de las ciudades involucradas. Se dispusieron feriados con distintos alcances territoriales, cortes de calles, modificaciones en el transporte público y servicios especiales de trenes para facilitar el traslado de los fieles.

Domingo 8 de noviembre: llegada y actividades institucionales en Buenos Aires

León XIV llegará a la Argentina después de cumplir con sus actividades en Uruguay. El arribo está previsto para las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery, donde se realizará la ceremonia oficial de bienvenida.

La primera jornada estará centrada en los encuentros institucionales. El cronograma contempla una visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en Plaza San Martín, y posteriormente una recepción en la Casa Rosada.

La agenda del domingo será la siguiente:

16.30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery y bienvenida oficial.

llegada al Aeroparque Jorge Newbery y bienvenida oficial. 17.00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín. 17.20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada. 17.50: encuentro con el presidente de la Nación.

encuentro con el presidente de la Nación. 18.30: reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre: misa multitudinaria en Palermo

El lunes será una de las jornadas centrales de la visita. Por la mañana, el Papa se trasladará hasta Claypole para visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, donde mantendrá un encuentro con residentes y trabajadores de la institución.

Luego regresará a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar una misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Se espera una importante concurrencia de fieles en los alrededores del lugar.

Durante la tarde, León XIV participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). También se reunirá con referentes de distintas comunidades religiosas y encabezará una celebración en la Catedral Metropolitana.

El cronograma previsto es el siguiente:

9.15: visita al personal y a los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

visita al personal y a los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. 11.30: santa misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

santa misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. 16.10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. 17.30: reunión con líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

reunión con líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. 18.45: celebración de vísperas con obispos y equipos sinodales de la Argentina en la Catedral Metropolitana.

celebración de vísperas con obispos y equipos sinodales de la Argentina en la Catedral Metropolitana. 19.45: cena con los obispos en la residencia del Arzobispado.

Martes 10 de noviembre: viaje a Córdoba y vigilia con jóvenes

La segunda jornada comenzará con el traslado del Pontífice a Córdoba, donde llegará durante la mañana para encabezar una misa en los terrenos de la Escuela de Aviación Militar.

Además, mantendrá un encuentro con integrantes de la Iglesia, entre ellos obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales. Por la tarde regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La actividad reunirá a representantes de distintas diócesis y comunidades religiosas, y será otro de los momentos de mayor convocatoria de la visita.

Los horarios previstos son:

7.30: vuelo desde Buenos Aires hacia Córdoba.

vuelo desde Buenos Aires hacia Córdoba. 9.00: llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. 10.00: santa misa en los terrenos de la Escuela de Aviación Militar.

santa misa en los terrenos de la Escuela de Aviación Militar. 15.15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. 16.55: vuelo de regreso a Buenos Aires.

vuelo de regreso a Buenos Aires. 18.10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

llegada al Aeroparque Jorge Newbery. 20.15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Miércoles 11 de noviembre: misa en Luján y despedida

La última jornada de León XIV en el país comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde se encontrará con el personal y los internos.

Más tarde, viajará a Luján para celebrar una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales santuarios religiosos de la Argentina.

La ceremonia será el último gran encuentro religioso del Papa antes de abandonar el país. La despedida oficial se realizará en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira apostólica por Sudamérica.

El cronograma del miércoles será:

8.00: visita al personal y a los internos del Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

visita al personal y a los internos del Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. 10.00: santa misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

santa misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. 13.30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. 14.00: vuelo hacia Lima, Perú.

Qué días serán feriados por la visita del Papa

El Gobierno nacional estableció tres jornadas de feriado con diferentes alcances territoriales, de acuerdo con el cronograma de actividades y los lugares que recorrerá el Pontífice.

Según lo dispuesto por el Decreto 1103/2026, el esquema será el siguiente:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional.

feriado nacional. Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

Las disposiciones apuntan a facilitar la organización de los operativos de seguridad y la circulación de las personas que participarán de las celebraciones y encuentros previstos.

Cómo funcionará el transporte público

Para los cuatro días de actividades se anunció un operativo especial de transporte, con refuerzos en colectivos y trenes, servicios nocturnos y modificaciones en algunos recorridos por las restricciones de circulación.

En el caso de los colectivos, las líneas de jurisdicción nacional funcionarán con cronograma de día hábil desde el domingo 8 de noviembre a las 18 hasta la noche del miércoles 11. Las líneas de la Ciudad de Buenos Aires también tendrán refuerzos durante las jornadas de mayor convocatoria.

En cuanto a los trenes, las principales líneas ferroviarias del Área Metropolitana de Buenos Aires tendrán frecuencias de día hábil durante los feriados. También se incorporarán servicios nocturnos y refuerzos durante la madrugada del lunes 9, además de extensiones horarias durante la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11.

El operativo contempla, además, servicios especiales para facilitar los traslados hacia Luján, donde se realizará la misa de despedida del Papa.

Por razones de seguridad, algunas estaciones tendrán restricciones. Las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán cerradas desde el sábado 7 a las 18 hasta el primer servicio del jueves 12 de noviembre.

También se prevén recorridos limitados en las líneas Mitre y San Martín durante determinadas franjas horarias, especialmente el lunes y el martes.

Qué calles estarán cortadas en Buenos Aires

El barrio de Palermo concentrará buena parte del operativo de seguridad, debido a que el Monumento de los Españoles será escenario de dos actividades centrales: la misa del lunes y la vigilia con jóvenes del martes.

La avenida Del Libertador tendrá restricciones progresivas y cortes totales en distintos tramos. Además, se instalarán controles policiales y perímetros de seguridad en las inmediaciones de los espacios que visitará León XIV.

En la zona de la Nunciatura Apostólica, en Recoleta, también se establecerán restricciones vehiculares y controles de acceso.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar los desplazamientos en vehículos particulares por los sectores afectados, organizar los viajes con anticipación y consultar los canales oficiales para conocer los cortes y desvíos actualizados.

La visita del papa León XIV implicará así un amplio despliegue organizativo en distintos puntos del país, con celebraciones religiosas de gran convocatoria y cambios en la circulación y los servicios durante cuatro jornadas.