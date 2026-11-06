Independiente BBC buscará recuperarse ante Hindú en Córdoba por la Liga Argentina

El conjunto santiagueño intentará volver al triunfo después de su caída frente a Barrio Parque. El encuentro se disputará desde las 20.30 en la Catedral del Básquet, con transmisión de Básquet TV.

Hoy 18:27

Independiente BBC tendrá este viernes una nueva oportunidad de recuperarse en la Liga Argentina de Básquet, cuando visite a Hindú Club de Córdoba, desde las 20.30, en el estadio Catedral del Básquet, por una nueva fecha de la competencia.

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El equipo dirigido por Javier Montenegro buscará cerrar de la mejor manera su gira cordobesa después de caer ante Barrio Parque el pasado miércoles. El conjunto santiagueño acumula un registro de una victoria y dos derrotas, tras debutar con un triunfo y perder posteriormente como local frente a Salta Basket.

Una de las principales cartas ofensivas de Independiente será Cristián Amicucci, quien atraviesa un gran comienzo de temporada y se consolidó como referente del plantel. También aparece como pieza importante el experimentado Jonatan Machuca, incorporado para aportar conducción y experiencia a un equipo que apuesta por el desarrollo de jugadores jóvenes.

Del otro lado estará Hindú, que llega con un balance de dos triunfos y dos derrotas. El conjunto conducido por Gustavo Miravet viene de vencer a Bochas Sport y perder frente a Amancay, y buscará aprovechar su localía antes de afrontar una serie de compromisos como visitante.

Entre sus principales figuras se destacan Lucas Arn, con pasado reciente en Atenas de Córdoba, y Santiago Bruno, goleador del equipo durante la temporada anterior.

El encuentro contará con el arbitraje de José Luis Lugli y Guillermo Di Lernia, mientras que la transmisión estará disponible a través de Básquet TV.

Con la necesidad de mejorar su rendimiento y volver a sumar, Independiente BBC intentará conseguir una victoria importante fuera de casa para recuperar terreno en el arranque de la Liga Argentina.