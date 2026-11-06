EN VIVO | Independiente se juega la clasificación a los playoffs en un duelo clave ante Riestra

El Rojo buscará cortar su racha de cinco partidos sin ganar cuando enfrente al Malevo este viernes desde las 19.15 en Avellaneda, por la última fecha de la fase regular.
Independiente recibirá a Deportivo Riestra este viernes 6 de noviembre, desde las 19.15, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El conjunto de Avellaneda necesita una victoria para mantener sus aspiraciones de clasificarse a los octavos de final.
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