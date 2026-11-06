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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 NOV 2026 | 33º
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EN VIVO | San Lorenzo choca ante Platense en un duelo decisivo por la clasificación a octavos del Clausura

El Ciclón y el Calamar se enfrentarán este viernes desde las 19.15 en el Nuevo Gasómetro, por la última fecha de la fase regular. Ambos necesitan ganar para mantener sus posibilidades de avanzar a octavos de final.

Hoy 18:15

San Lorenzo recibirá a Platense este viernes 6 de noviembre, desde las 19.15, en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Los dos equipos llegan con posibilidades de clasificarse a los playoffs, por lo que el encuentro será determinante para sus aspiraciones.

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