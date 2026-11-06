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EN VIVO | Unión va por el milagro de los octavos ante un Vélez que busca terminar lo más arriba posible

El Tatengue necesita ganar y esperar otros resultados para avanzar a playoffs, mientras que el Fortín buscará quedarse con el segundo puesto de su zona. Jugarán este viernes desde las 19.15 en Santa Fe.

Hoy 18:14

Unión de Santa Fe recibirá a Vélez este viernes 6 de noviembre, desde las 19.15, en el estadio 15 de Abril, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El Tatengue está obligado a conseguir una victoria para mantener sus posibilidades de ingresar a los playoffs, mientras que el Fortín intentará mejorar su ubicación de cara a los octavos de final.

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