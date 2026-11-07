En el CCB se presentará el libro “La ciudad jesuítica: Santiago del Estero, siglos XVI al XVIII”

Autores santiagueños que desentrañan el accionar de la Compañía de Jesús en Santiago del Estero y le otorgan un rol preponderante en la Ruta Jesuítica en América

Hoy 08:41

En el Auditorio del Centro Cultural del Bicentenario (CCB), se presentará el libro “La ciudad jesuítica: Santiago del Estero, siglos XVI al XVIII”, el próximo jueves 12 de noviembre a las 19,30 horas.

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El mismo es un exhaustivo trabajo autoral de los historiadores e investigadores santiagueños Alicia Guevel, Ximena Soledad Luna, Graciela del Valle Paladea, Héctor F. Peralta Puy y Rubén Valdez, con el prólogo de Juan Manuel Viaña y la introducción de María Mercedes Tenti.

La obra aborda una etapa poco visibilizada de la historia santiagueña, como lo fue el periodo jesuítico en el actual territorio provincial. Si bien la gravitación e impacto social, cultural, económico y político que generó la presencia de la Compañía de Jesús en Santiago del Estero, fueron contundentes en la conformación de la sociedad local y nacional, la historia y las letras mantenían una deuda insoslayable que “La ciudad jesuítica: Santiago del Estero, siglos XVI al XVIII”, abre una nueva brecha al estudio e investigación de este periodo.

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Un pertinente y necesario aporte que pone en valor el accionar de la Compañía de Jesús, específicamente en Santiago del Estero, revalorizando el rol protagónico de la actual provincia, en la ruta jesuítica en América.

A cerca de “La Ciudad Jesuítica: Santiago Del Estero, Siglos XVI al XVIII”

Esta obra se inscribe en una perspectiva de renovación historiográfica que busca desentramar narrativas existentes, y propone una relectura crítica sustentada en el análisis riguroso de fuentes, así como en la articulación de múltiples enfoques teóricos y metodológicos.

Santiago del Estero emerge aquí como un territorio dinámico, configurado por la interacción constante entre condicionantes geográficos, dispositivos de poder colonial, prácticas evangelizadoras y formas diversas de resistencia y adaptación por parte de los distintos actores sociales.

En este sentido, los trabajos que integran la obra no solo analizan procesos estructurales, sino que también recuperan la figura de sujetos e instituciones que desempeñaron un papel clave en la configuración del orden colonial. La presencia de la Compañía de Jesús, el rol de las instituciones educativas y eclesiásticas, los conflictos en torno al sistema de encomiendas, así como la acción de figuras como Santa María Antonia de San José (Mama Antula) y el valor simbólico de la Sábana Santa como objeto de evangelización.

La llegada de la réplica de la Síndone —Sábana Santa— a Santiago del Estero es desmenuzada como un acto de consagración territorial. Lejos de ser un simple objeto de culto, la reliquia de la Sábana Santa funcionó como una herramienta pedagógica y política diseñada por la Compañía de Jesús para asombrar y convertir a las poblaciones indígenas y mestizas.

El trabajo indaga en el contexto de la ciudad colonial, el proyecto jesuítico, la evangelización y el servicio personal, la creación del Seminario y el rol de la Compañía como instrumento político y cultural, las tensiones que generó su presencia y el valor de su espiritualidad, que hoy trasciende en su legado material más preciado: la figura de Santa María Antonia de San José y la reliquia de la Sábana Santa.