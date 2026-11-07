Boca, Argentinos y Rosario Central definen al campeón de la tabla anual: qué necesita cada uno

Los tres equipos llegan con posibilidades de quedarse con el título en la última fecha del Torneo Clausura 2026. El Xeneize parte como favorito, pero el Bicho y el Canalla buscarán dar el golpe este sábado.

Hoy 09:25

La Liga Profesional 2026 tendrá este sábado 7 de noviembre una definición apasionante, cuando Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central disputen sus respectivos encuentros por la última fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de quedarse con el título de la tabla anual.

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Los tres partidos comenzarán en simultáneo, desde las 17.30, y el Xeneize llega con ventaja después de su victoria ante River en el Superclásico. El conjunto de la Ribera lidera con 60 puntos y una diferencia de gol de +22, seguido por Argentinos Juniors (60, +12) y Rosario Central (59, +16).

En caso de igualdad de puntos, la diferencia de gol será el primer criterio para definir al campeón.

Qué necesita cada equipo para ser campeón

Boca depende de sí mismo: una victoria ante Defensa y Justicia en La Bombonera prácticamente le asegurará el título, gracias a su amplia ventaja en diferencia de gol. También podría consagrarse con un empate si Argentinos y Rosario Central no ganan, o incluso con una derrota si sus perseguidores tampoco suman de a tres y el Bicho no lo supera en diferencia de gol.

Argentinos Juniors necesita vencer a Huracán en La Paternal y esperar que Boca no gane. Si ambos triunfan, deberá remontar la diferencia de gol de diez tantos que actualmente los separa. También conserva posibilidades con un empate, siempre que Boca pierda y Rosario Central no gane.

Rosario Central está obligado a buscar un resultado favorable ante Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito. Su escenario más favorable es ganar y esperar que ni Boca ni Argentinos consigan una victoria. También mantiene una posibilidad matemática con un empate, aunque necesitaría una combinación extraordinaria de resultados.

Los tres partidos que definirán el título

Equipo Puntos Diferencia de gol Rival Boca 60 +22 Defensa y Justicia (L) Argentinos Juniors 60 +12 Huracán (L) Rosario Central 59 +16 Estudiantes de Río Cuarto (L)

Todos los encuentros se disputarán este sábado 7 de noviembre, desde las 17.30.

Con la ventaja deportiva y de goles a su favor, Boca llega como principal candidato a quedarse con la tabla anual, aunque Argentinos Juniors y Rosario Central buscarán aprovechar cualquier tropiezo del equipo de Rodolfo Arruabarrena para arrebatarle el título en la última jornada.