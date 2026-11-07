El CCB dicta taller de fanzines y collage para niños de 5 a 11 años

La actividad propone un espacio de experimentación y juego en el que cada participante podrá desarrollar una producción original.

Hoy 08:31

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) dictará este martes 10 y el jueves 12 de noviembre, el Taller FANZINES Y COLLAGE, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19:00 a 20:30 hs, en forma gratuita.

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El Centro Cultural del Bicentenario invita a participar del taller “Fanzines y Collage”, una propuesta artística que llama a los niños a explorar su creatividad, expresar sus ideas y descubrir nuevas formas de contar historias a través de imágenes, palabras y recortes.

La actividad propone un espacio de experimentación y juego en el que cada participante podrá desarrollar una producción original, transformar imágenes y textos para construir nuevos significados y descubrir que todos podemos crear y compartir nuestras propias historias.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles a partir del día martes, de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Cupos limitados.