Torneo Clausura 2026: hay 14 equipos clasificados y así están los cruces de octavos de final

A falta de dos lugares por definir, los playoffs de la Liga Profesional comienzan a tomar forma. Boca, River, Independiente y otros protagonistas esperan conocer sus rivales en la instancia eliminatoria.

Hoy 08:55

El Torneo Clausura 2026 entra en su etapa decisiva y ya tiene 14 de los 16 equipos clasificados a los playoffs. Con la última fecha de la fase regular en marcha, comienzan a perfilarse los enfrentamientos de octavos de final, aunque todavía pueden modificarse según los resultados pendientes.

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En la Zona A, los siete equipos que aseguraron su lugar son Instituto, Vélez, Boca, Defensa y Justicia, Lanús, Independiente y Newell's. El último boleto se definirá entre Gimnasia de Mendoza y Unión de Santa Fe.

Por su parte, en la Zona B ya están clasificados Rosario Central, Argentinos Juniors, Gimnasia La Plata, River, Belgrano, Barracas Central e Independiente Rivadavia. La última plaza quedará para Sarmiento o Huracán.

Así serían los cruces de octavos de final

Si la fase regular terminara con las posiciones actuales, los enfrentamientos quedarían de la siguiente manera:

Instituto vs. Sarmiento (local Instituto).

(local Instituto). Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (local Rosario Central).

(local Rosario Central). Boca vs. Independiente Rivadavia (local Boca).

(local Boca). Argentinos Juniors vs. Newell's (local Argentinos).

(local Argentinos). Vélez vs. Belgrano (local Vélez).

(local Vélez). Gimnasia La Plata vs. Independiente (local Gimnasia).

(local Gimnasia). Defensa y Justicia vs. Barracas Central (local Defensa).

(local Defensa). River vs. Lanús (local River).

Los octavos de final se disputarán a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase regular.

Cómo seguiría el cuadro de cuartos de final

Los ganadores de los ocho encuentros avanzarán a los cuartos de final, donde se cruzarán de la siguiente manera:

Ganador de Instituto-Sarmiento vs. ganador de River-Lanús.

Ganador de Rosario Central-Gimnasia de Mendoza vs. ganador de Defensa-Barracas.

Ganador de Boca-Independiente Rivadavia vs. ganador de Gimnasia LP-Independiente.

Ganador de Argentinos-Newell's vs. ganador de Vélez-Belgrano.

Con los últimos partidos de la fecha 16 todavía por disputarse, los emparejamientos son provisorios y quedarán confirmados una vez que finalice la fase regular, cuando también se conocerán los dos clasificados restantes.