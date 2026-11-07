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Torneo Clausura 2026: hay 14 equipos clasificados y así están los cruces de octavos de final

A falta de dos lugares por definir, los playoffs de la Liga Profesional comienzan a tomar forma. Boca, River, Independiente y otros protagonistas esperan conocer sus rivales en la instancia eliminatoria.

Hoy 08:55

El Torneo Clausura 2026 entra en su etapa decisiva y ya tiene 14 de los 16 equipos clasificados a los playoffs. Con la última fecha de la fase regular en marcha, comienzan a perfilarse los enfrentamientos de octavos de final, aunque todavía pueden modificarse según los resultados pendientes.

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En la Zona A, los siete equipos que aseguraron su lugar son Instituto, Vélez, Boca, Defensa y Justicia, Lanús, Independiente y Newell's. El último boleto se definirá entre Gimnasia de Mendoza y Unión de Santa Fe.

Por su parte, en la Zona B ya están clasificados Rosario Central, Argentinos Juniors, Gimnasia La Plata, River, Belgrano, Barracas Central e Independiente Rivadavia. La última plaza quedará para Sarmiento o Huracán.

Así serían los cruces de octavos de final

Si la fase regular terminara con las posiciones actuales, los enfrentamientos quedarían de la siguiente manera:

  • Instituto vs. Sarmiento (local Instituto).
  • Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (local Rosario Central).
  • Boca vs. Independiente Rivadavia (local Boca).
  • Argentinos Juniors vs. Newell's (local Argentinos).
  • Vélez vs. Belgrano (local Vélez).
  • Gimnasia La Plata vs. Independiente (local Gimnasia).
  • Defensa y Justicia vs. Barracas Central (local Defensa).
  • River vs. Lanús (local River).

Los octavos de final se disputarán a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase regular.

Cómo seguiría el cuadro de cuartos de final

Los ganadores de los ocho encuentros avanzarán a los cuartos de final, donde se cruzarán de la siguiente manera:

  • Ganador de Instituto-Sarmiento vs. ganador de River-Lanús.
  • Ganador de Rosario Central-Gimnasia de Mendoza vs. ganador de Defensa-Barracas.
  • Ganador de Boca-Independiente Rivadavia vs. ganador de Gimnasia LP-Independiente.
  • Ganador de Argentinos-Newell's vs. ganador de Vélez-Belgrano.

Con los últimos partidos de la fecha 16 todavía por disputarse, los emparejamientos son provisorios y quedarán confirmados una vez que finalice la fase regular, cuando también se conocerán los dos clasificados restantes.

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