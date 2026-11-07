Sumampa: un guardiacárcel sufrió quemaduras de tercer grado tras explotar una garrafa

Derivados a esta Capital. El accidente ocurrió en una vivienda del barrio Norte. También resultaron heridos los padres del funcionario.

Hoy 07:00

Un grave accidente doméstico se registró este viernes por la tarde en la ciudad de Sumampa, departamento Quebrachos, donde un guardiacárcel de 25 años sufrió heridas de gravedad tras la explosión de una garrafa en su vivienda.

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El hecho ocurrió alrededor de las 17, cuando Emiliano Ibarra se encontraba en el domicilio familiar junto a sus padres, José Hilario Ibarra, de 73 años, y Bibiana Orellana, de 63.

Según las primeras informaciones, el estallido de la garrafa provocó heridas en los tres integrantes de la familia. Sin embargo, las lesiones más graves fueron las del joven funcionario, quien sufrió quemaduras de tercer grado.

Ante la gravedad del cuadro, los tres fueron trasladados inicialmente al centro de salud local y posteriormente derivados a la ciudad Capital para recibir una atención médica de mayor complejidad.

Por el momento, se desconocen las circunstancias que provocaron la explosión.