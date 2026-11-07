El mercado local reacomodó precios en un escenario global de mayor volatilidad

La semana dejó movimientos importantes en los principales segmentos financieros, con una mayor aversión al riesgo en el exterior y ajustes significativos en los activos argentinos.

Hoy 06:20

Por Pedro Chavez Atía (*), para Diario Panorama



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La semana dejó movimientos importantes en los principales segmentos financieros, con una mayor aversión al riesgo en el exterior y ajustes significativos en los activos argentinos. Los Globales profundizaron las bajas y el riesgo país terminó en torno a los 940 puntos básicos, mientras que el MSCI Merval retrocedió hasta US$49,8. En pesos, las tasas cortas mostraron una fuerte volatilidad y el dólar oficial avanzó hasta $1.545, con los financieros registrando subas algo mayores. En Estados Unidos, el resultado de las elecciones legislativas modificó las expectativas del mercado, mientras las dudas sobre inteligencia artificial volvieron a concentrarse en el sector tecnológico.

La deuda argentina amplió la distancia frente al universo emergente

Los bonos soberanos argentinos en dólares atravesaron una semana de fuertes movimientos. Los Globales retrocedieron entre un 4,1% y un 5,9%, con las mayores bajas concentradas en los tramos medio y largo de la curva. El comportamiento se produjo en un escenario internacional de mayor aversión al riesgo, aunque los factores propios del mercado argentino también continuaron ganando relevancia, con las elecciones presidenciales de 2027 ocupando cada vez más espacio dentro de las valuaciones locales.

La comparación con la deuda emergente volvió a mostrar una diferencia considerable. El ETF EMB, compuesto por créditos soberanos emergentes y distressed, retrocedió apenas un 0,1% durante el mismo período. Esa distancia profundizó el desacople que ya se venía observando durante las últimas semanas entre los títulos argentinos y esa referencia internacional.

El movimiento tuvo su correlato en el riesgo país, que finalizó la semana en torno a los 940 puntos básicos. La evolución de los Globales dejó así una lectura claramente distinta de la mostrada por la deuda emergente en general, especialmente en los vencimientos de mayor duración.

El MSCI Merval extendió la tendencia que arrastra desde julio

La renta variable argentina también atravesó una semana de fuerte corrección. El MSCI Merval cayó un 10,3% y terminó en US$49,8, nivel equivalente a aproximadamente US$1.419 bajo la referencia utilizada por el índice anterior.

La caída se produjo en medio de una temporada de balances empresariales que, hasta el momento, viene mostrando resultados mixtos. El movimiento profundizó además la tendencia negativa que el principal índice accionario local exhibe desde julio.

Con este retroceso, el Merval alcanzó su menor nivel desde antes de las elecciones de medio término de octubre de 2025. El ajuste semanal volvió a reflejar así un mercado accionario local que continúa transitando un período de alta sensibilidad, en paralelo con un escenario internacional menos favorable para los activos de riesgo.

Pedro Chávez Atia

Las tasas en pesos volvieron a mostrar fuertes movimientos

El mercado de pesos sumó otro foco de atención. Después de las recompras oficiales de bonos CER y duales realizadas en el mercado secundario durante el miércoles, las tasas de corto plazo registraron una fuerte suba durante la rueda siguiente.

La caución operó el jueves con una tasa promedio ponderada del 24,7% TNA, lo que representó un aumento de 250 puntos básicos. Hacia el cierre llegó incluso a marcar un nivel del 199% TNA, aunque con un volumen prácticamente nulo en ese registro.

La tasa de repo, excluyendo las operaciones del Banco Central, mostró un movimiento todavía más pronunciado. Cerró en 32% TNA promedio ponderado, su nivel más elevado desde fines de febrero, después de aumentar 1.000 puntos básicos respecto de la jornada anterior.

No se observaron señales de una menor liquidez bancaria. En este marco, el movimiento podría estar relacionado con la inactividad bancaria prevista durante seis días, producto de la combinación del feriado bancario, los feriados vinculados a la visita del Papa León XIV y el fin de semana.

El dólar oficial avanzó menos que los financieros

El mercado cambiario mantuvo una dinámica diferente a la observada en bonos y acciones. El dólar oficial avanzó un 0,7% durante la semana y finalizó en $1.545, en un período en el que volvieron a aparecer ventas oficiales de títulos dólar linked en el mercado secundario.

Los dólares financieros registraron movimientos algo superiores. El MEP aumentó un 1,3% y terminó en $1.591, mientras que el contado con liquidación avanzó un 1,0% hasta $1.679.

Como consecuencia, la brecha entre el CCL y el dólar oficial finalizó en 8,6%, frente al 8,3% registrado el viernes anterior. La diferencia entre el CCL y el MEP, en cambio, se mantuvo en 5,9%.

El Banco Central retomó además las compras de divisas durante la segunda parte de la semana. Después de no intervenir en el mercado oficial durante el lunes y el martes, volvió a comprar entre el miércoles y el viernes y acumuló adquisiciones por US$51 millones durante el período.

Las midterms modificaron el tono de Wall Street

En Estados Unidos, el optimismo inicial posterior al triunfo demócrata en las elecciones de medio término perdió fuerza rápidamente. Las preocupaciones por una posible mayor regulación sobre la inteligencia artificial y las dudas acerca de la rentabilidad de las inversiones en infraestructura tecnológica volvieron a colocar al sector bajo presión.

El ajuste se concentró especialmente en las compañías tecnológicas, los fabricantes de semiconductores y otras empresas vinculadas con inteligencia artificial. El Nasdaq, con una mayor participación de este tipo de compañías, registró la mayor caída de la semana y retrocedió un 5,0%.

El S&P 500 perdió un 2,6%, mientras que el Dow Jones mostró una mayor resistencia y terminó con una baja del 0,9%. La diferencia entre los índices volvió a dejar en evidencia un mercado con un fuerte componente sectorial, donde tecnología concentró buena parte de las ventas.

El aumento de la aversión al riesgo también se reflejó en el VIX, indicador que mide la expectativa de volatilidad de corto plazo sobre las acciones estadounidenses. Durante la semana subió 5,3 puntos y finalizó en 24,8.

Treasuries, oro y dólar ganaron terreno como cobertura

El movimiento de las acciones volvió a favorecer a los bonos del Tesoro estadounidense. Como había ocurrido durante las dos semanas anteriores, los Treasuries recibieron demanda en un contexto de búsqueda de cobertura.

La expectativa de una menor demanda agregada de capital, asociada a un ciclo de inversión en inteligencia artificial más moderado, también contribuyó al movimiento. A esto se sumó una menor presión esperada desde la oferta de deuda corporativa vinculada al sector tecnológico.

La tasa del Treasury a diez años retrocedió siete puntos básicos y terminó en 4,86%, alejándose nuevamente del umbral del 5%.

El oro también se mantuvo firme dentro de este escenario de mayor cautela. Avanzó un 4,5% durante la semana hasta US$4.075 por onza. Al mismo tiempo, el dólar se fortaleció a nivel mundial, con el índice DXY subiendo un 0,4% hasta 102,3 puntos.

El petróleo corrigió con fuerza ante las negociaciones en Medio Oriente

El mercado energético mostró uno de los movimientos más pronunciados de la semana. Después de la derrota republicana en las elecciones legislativas de Estados Unidos, aumentaron las presiones para avanzar hacia una salida diplomática y construir consensos con el ala demócrata.

En un contexto en el que el régimen iraní aparece debilitado, las negociaciones para poner fin al conflicto en Medio Oriente y reabrir el estrecho de Ormuz tomaron mayor velocidad. La menor percepción de riesgo sobre eventuales interrupciones en el suministro global de petróleo se trasladó rápidamente a las cotizaciones.

El Brent cayó un 16,5% durante la semana y terminó en US$98,0 por barril, mientras que el WTI retrocedió un 12,8% hasta US$90,6. La magnitud de las bajas reflejó un cambio importante en las expectativas respecto del riesgo de abastecimiento que había condicionado al mercado energético durante las semanas anteriores.

La próxima semana comenzará con dos ruedas menos en el mercado local

El balance semanal dejó una combinación de ajustes importantes en Argentina y un escenario internacional atravesado por una mayor aversión al riesgo. Los Globales retrocedieron entre un 4,1% y un 5,9%, el riesgo país terminó alrededor de los 940 puntos básicos y el MSCI Merval cayó un 10,3% hasta US$49,8.

En el mercado cambiario, el dólar oficial cerró en $1.545, el MEP en $1.591 y el CCL en $1.679, mientras que el Banco Central compró US$51 millones durante la segunda parte de la semana. En pesos, las tasas cortas mostraron movimientos significativos, con la caución y el repo registrando fuertes variaciones.

En Estados Unidos, la corrección tecnológica llevó al Nasdaq a caer un 5,0%, mientras que la búsqueda de cobertura favoreció a los Treasuries y al oro. El petróleo, en cambio, mostró una fuerte baja ante el avance de las negociaciones vinculadas con Medio Oriente y el estrecho de Ormuz.

El mercado local permanecerá cerrado el lunes y el martes por los feriados vinculados a la visita del Papa León XIV a la Argentina, por lo que la actividad doméstica se retomará a partir del miércoles.

(*) Pedro Chavez Atia AP 2057 – Comisión Nacional de Valores (CNV) – República Argentina.

*Aclaración: El objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación para la compra o venta de los valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en él.