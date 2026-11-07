Allanamiento en Santo Tomé por robo y amenazas a un comerciante

La Policía de Investigaciones llevó a cabo un allanamiento en Santo Tomé por un caso de robo y amenazas a una comerciante que inició en mayo de este año.

Hoy 04:32

Este viernes, al amanecer, la Policía de Investigaciones (PDI) del Distrito Santa Fe realizó un allanamiento en una vivienda situada en calle Azcuénaga, en la ciudad de Santo Tomé, en respuesta a una solicitud del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Roberto Olcese. El juez penal Martín Torres autorizó la operación, que resultó en el secuestro de elementos probatorios relacionados con los delitos en cuestión.

La investigación se inició el 13 de septiembre, luego de recibir una denuncia en la Comisaría N.º 12 de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe. Una mujer de 46 años, empleada en la carnicería familiar Santa Rita, ubicada en calle Azcuénaga al 3200, reportó conflictos desde el 25 de mayo con un vecino, identificado como F. E. R., de 38 años.

Según la denuncia presentada por la víctima, el sospechoso habría causado daños en varias ocasiones, incluyendo el robo del medidor de luz y el cableado eléctrico de su negocio. Además, la mujer alegó haber recibido amenazas de muerte dirigidas hacia ella y su familia, lo que aumentó la gravedad de la situación.

Una vez que el caso llegó a la Sección Delitos Calificados, los investigadores llevaron a cabo un análisis exhaustivo. Esto incluyó la revisión de cámaras de videovigilancia y la toma de testimonios de testigos, así como trabajos de campo para esclarecer los hechos denunciados.

Durante la ejecución del allanamiento, no se realizaron aprehensiones, pero sí se incautaron diversos elementos probatorios que serán entregados a la fiscalía para su valoración. La novedad del procedimiento fue informada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones, que a su vez comunicó al fiscal Olcese sobre los hallazgos.

Los elementos probatorios secuestrados están bajo cadena de custodia, y la atribución delictiva ha sido calificada provisionalmente como robo simple. Este caso resalta la importancia de la colaboración entre la comunidad y las autoridades para abordar situaciones de delincuencia y amenazas que afectan la seguridad de los comerciantes locales.