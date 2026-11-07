Juicio por jurados en Chaco por el femicidio de María Luz Herrera

La Justicia de Chaco avanza hacia un juicio por jurados por el femicidio de María Luz Herrera, agravando la situación procesal de los acusados, Darío Esequiel Godoy Florentín y su padre, Darío Ismael Godoy Ojeda.

Hoy 03:41

La Justicia de la provincia de Chaco ha tomado una decisión crucial en el caso del femicidio de María Luz Herrera Leaño, una joven jujeña cuya desaparición y presunto crimen han conmocionado a la sociedad. A finales de octubre, se dispuso la clausura de la investigación penal preparatoria y se cambió la carátula del caso, permitiendo que el proceso avance hacia un juicio por jurados populares. Esta medida no solo marca un hito en el proceso legal, sino que también suscita un gran interés público y mediático.

Con el nuevo pronunciamiento judicial, la causa ha sido reconfigurada, tipificándose formalmente como homicidio agravado por la relación de pareja y femicidio, acusando a Darío Esequiel Godoy Florentín, expareja de la víctima, y a Darío Ismael Godoy Ojeda, su padre, como supuestos autores del delito. Este cambio de carátula implica una situación procesal mucho más grave para los acusados, quienes, si son encontrados culpables, podrían enfrentarse a prisión perpetua.

El fiscal de la causa, Gustavo Valero, había inicialmente imputado a Godoy Florentín como responsable del crimen, mientras que su padre fue acusado de encubrimiento. Sin embargo, este nuevo enfoque legal sitúa a ambos en una posición de presunta autoría, lo que refleja la seriedad del caso y la intención de la justicia de abordar el tema del femicidio con la debida rigurosidad.

La siguiente fase del proceso judicial implica la selección de un juez técnico y la formación de un jurado compuesto por doce ciudadanos, quienes serán responsables de determinar la culpabilidad de los imputados. La asistencia jurídica de los acusados está a cargo del abogado Bruno Horacio Romero, mientras que el bloque acusador incluye a Carolina Raquel Aquino y Leandro Javier Ramírez, quienes representan a la madre de la víctima y a la Subsecretaría de Género y Diversidad de la provincia, respectivamente.

El caso de María Luz ha evidenciado múltiples elementos probatorios que llevaron a la fiscalía a solicitar la prisión preventiva y la posterior elevación a juicio. Se ha establecido que la víctima fue asesinada entre el 26 y el 29 de septiembre de 2023 en una vivienda de Roque Sáenz Peña. En la investigación, se han secuestrado pruebas clave, incluyendo el teléfono celular de María Luz y otros objetos que presentan manchas similares a sangre.

Asimismo, las pericias realizadas a la camioneta del padre de Godoy han revelado restos de cabello, lo que añade más complejidad al caso. El fiscal Valero ha fundamentado su acusación en una serie de testimonios y pruebas que corroboran la presencia de María Luz en la vivienda que alquilaba Godoy Florentín, así como en los registros de comunicaciones entre los implicados.

Uno de los momentos críticos en la investigación se sitúa el 30 de septiembre de 2023, cuando se indica que Godoy Florentín trasladó una camioneta de su padre a Sáenz Peña. Además, la Fiscalía ha detectado irregularidades en las publicaciones hechas desde el teléfono de María Luz tras su desaparición, lo que sugiere una posible manipulación del dispositivo para crear la ilusión de una fuga voluntaria.