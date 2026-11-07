¿Cuándo pueden cruzarse Boca y River en los playoffs del Clausura? Los posibles escenarios para otro Superclásico

El Millonario ya terminó cuarto en la Zona B y espera rival para los octavos de final. La posición definitiva del Xeneize determinará si pueden enfrentarse en cuartos, semifinales o únicamente en la final.

Hoy 08:45

Boca y River podrían volver a enfrentarse en los playoffs del Torneo Clausura 2026, aunque el momento de un eventual Superclásico dependerá de cómo finalice el Xeneize en la Zona A, ya que el Millonario tiene definida su ubicación.

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El equipo de Leonardo Ponzio cerró la fase regular con 26 puntos y el cuarto puesto de la Zona B, por lo que su recorrido en el cuadro eliminatorio ya está establecido. Boca, en cambio, todavía debe completar su participación y puede terminar en diferentes posiciones.

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Según el lugar que ocupe el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, existen cuatro escenarios posibles:

Si Boca termina primero: podría enfrentar a River en los cuartos de final .

podría enfrentar a River en los . Si Boca termina segundo: solamente podrían cruzarse en la final .

solamente podrían cruzarse en la . Si Boca termina tercero: el Superclásico podría disputarse en semifinales .

el Superclásico podría disputarse en . Si Boca termina cuarto: únicamente podrían encontrarse en la final.

Un detalle importante es que, si el enfrentamiento se produce entre octavos y semifinales, se disputará en La Bombonera, debido a la mejor ubicación que tendría Boca en la fase regular.

De esta manera, River ya conoce su camino hacia la definición, mientras que Boca deberá completar la última fecha para determinar en qué instancia podría aparecer un nuevo Superclásico.

La expectativa crece entre los hinchas de ambos equipos, especialmente después del último enfrentamiento en La Bombonera, con la posibilidad de que los históricos rivales vuelvan a medirse en un partido decisivo por el título.