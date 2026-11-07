Cristina Kirchner salió al balcón y saludó a una multitud que se movilizó hasta su casa por la Marcha del Orgullo

La expresidenta recibió a los manifestantes que se concentraron frente a su departamento en San José 1111 para agradecerle por las políticas de inclusión de sus gobiernos y reclamar por su libertad. Luego, la columna continuó su recorrido hacia la movilización central en el Congreso.

Hoy 22:01

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió este sábado al balcón de su departamento para saludar a una multitud de manifestantes que se concentró frente a su domicilio, en el barrio porteño de Constitución, en la previa de una nueva edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+. El gesto generó aplausos y ovaciones entre quienes se acercaron hasta el lugar y fue uno de los momentos destacados de la jornada.

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La convocatoria se realizó bajo la consigna “Marchamos desde San José 1111” y fue impulsada por el espacio Argentina con Cristina. Desde las 14, militantes y representantes de organizaciones de la diversidad sexual comenzaron a reunirse en las inmediaciones del domicilio de la exmandataria, ubicado en la calle Humberto Primo, con el objetivo de agradecerle por las políticas de inclusión y ampliación de derechos impulsadas durante sus gobiernos, además de reclamar por su libertad y defender su inocencia.

Alrededor de una hora después, Cristina se asomó al balcón y saludó a los presentes, que respondieron con aplausos, banderas y consignas en su respaldo. Entre los carteles y adhesivos que se repartieron durante la concentración también se destacó el reclamo “Cristina libre”.

La movilización tuvo además un fuerte componente de reivindicación de los derechos conquistados por la comunidad LGBTIQ+. Durante la convocatoria, Claudia Vásquez Haro, militante de la organización OTrans, explicó los motivos de la presencia frente al departamento de la expresidenta. “Vinimos acá para agradecer a Cristina por todos los derechos en favor de la diversidad sexual conquistados durante su gobierno”, expresó.

La referente también vinculó el reclamo por la libertad de Cristina con la situación de los sectores más vulnerables y pidió que cesen los ataques contra la comunidad trans. “Queremos decir basta de travesticidios, basta de transfemicidios y sobre todo, Cristina libre”, manifestó.

Otra de las participantes fue Malena, una joven de 21 años que se acercó junto a familiares y amigos. “Vinimos en familia y con amigos a agradecerle a Cristina todo lo que nos dio, a festejar, pero también a reclamar lo que está pasando con el gobierno actual”, contó. Además, expresó su preocupación por la posibilidad de que se pierdan derechos conquistados durante los últimos años.

El reconocimiento a la expresidenta estuvo relacionado especialmente con dos leyes centrales para la comunidad: la Ley de Matrimonio Igualitario, sancionada en 2010, y la Ley de Identidad de Género, aprobada en 2012. Ambas normas fueron sancionadas durante sus mandatos y representaron avances en el reconocimiento de derechos para las personas LGBTIQ+ en Argentina.

Tras el saludo de Cristina Kirchner, la columna continuó su recorrido por la avenida 9 de Julio hasta llegar a la avenida de Mayo, donde se incorporó al circuito de la 35ª Marcha del Orgullo, que tuvo su acto central frente al Congreso Nacional. La movilización de este año estuvo atravesada por los reclamos contra la discriminación, la violencia hacia la comunidad trans y la defensa de los derechos conquistados.