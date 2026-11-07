Franco Colapinto ganó posiciones por las sanciones y largará 15° en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

El piloto argentino había quedado 17° en la clasificación bajo la lluvia, pero las penalizaciones a varios competidores le permitieron avanzar dos lugares. Lando Norris partirá desde la pole position en Interlagos.

Hoy 21:01

Franco Colapinto recibió una buena noticia de cara al Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Aunque quedó eliminado en la Q1 y finalizó 17° en la clasificación, las múltiples penalizaciones aplicadas a otros pilotos le permitieron avanzar dos posiciones y largará desde el 15° puesto en la carrera del domingo.

La clasificación en Interlagos estuvo marcada por la intensa lluvia, que obligó a demorar la actividad durante casi una hora y media. El argentino registró un tiempo de 1m33s327 con su Alpine A526, mientras que su compañero Pierre Gasly terminó 18° y partirá desde la 16ª posición.

Los cambios en la grilla se produjeron por las sanciones a Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Sergio Pérez, quienes recibieron penalizaciones por modificaciones en sus unidades de potencia. A ellos se sumó George Russell, que retrocederá cinco lugares y comenzará la carrera desde el séptimo puesto.

Por su parte, Lando Norris consiguió la pole position con su McLaren al marcar 1m27s470. El británico compartirá la primera fila con Kimi Antonelli, mientras que Liam Lawson largará tercero, seguido por Nico Hülkenberg e Isack Hadjar.

Entre los principales perjudicados aparecen Lewis Hamilton, que partirá 19°; Max Verstappen, 21°; y Sergio Pérez, 22°. En tanto, Charles Leclerc retrocedió hasta la 14ª ubicación, justo por delante de Colapinto.

Con este nuevo orden, el piloto argentino buscará aprovechar las posiciones ganadas para intentar avanzar en el Gran Premio de Brasil, que se disputará este domingo 8 de noviembre desde las 14 (hora argentina), sobre un total de 71 vueltas al circuito de Interlagos.