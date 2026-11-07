Juan Román Riquelme celebró su primer título como presidente de Boca y fue ovacionado en La Bombonera

El Xeneize conquistó la Liga 2026 y el máximo ídolo del club consiguió su primera estrella al frente de la institución. Los hinchas lo reconocieron con una emocionante ovación.

Hoy 20:53

Juan Román Riquelme vivió una jornada inolvidable en La Bombonera. Tras la victoria agónica de Boca por 1-0 ante Defensa y Justicia, que le permitió conquistar el título de Liga 2026, el presidente del club recibió una ovación de los hinchas, que corearon su nombre desde las tribunas.

La consagración representa un momento especial para el máximo ídolo xeneize, ya que se trata de su primer título oficial como presidente. La apuesta por Rodolfo Arruabarrena como entrenador y la incorporación de Enner Valencia, autor del gol decisivo, terminaron siendo determinantes para alcanzar el campeonato.

Riquelme ya había celebrado seis títulos durante su etapa como vicepresidente entre 2019 y 2023: la Superliga 2019/20, la Copa Diego Maradona 2020, la Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga 2022, la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2022.

Su historia de gloria en Boca comenzó mucho antes, dentro del campo de juego, donde conquistó 11 títulos como futbolista, entre ellos tres Copas Libertadores y la recordada Copa Intercontinental 2000 ante Real Madrid.

Ahora, con su primera estrella como máxima autoridad de la institución, Riquelme suma un nuevo capítulo a su historia con Boca. La ovación que bajó desde las tribunas de La Bombonera reflejó el reconocimiento de los hinchas hacia el ídolo que también logró consagrarse desde la conducción del club.