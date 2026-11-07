Identificaron a las dos víctimas fatales del trágico choque de motos en la Costanera de La Banda

Se trata de un hombre de 33 años, del barrio Río Dulce, y un adolescente de 17, del barrio Salta Prolongación. El accidente ocurrió el viernes por la noche y dejó además un joven de 20 años herido.

Hoy 10:04

La Policía logró identificar a las dos víctimas fatales del violento accidente de tránsito ocurrido durante la noche del viernes en la Costanera nueva de La Banda, donde dos motocicletas chocaron de frente y se incendiaron tras el impacto.

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Los fallecidos son un hombre de 33 años, domiciliado en el barrio Río Dulce, y un adolescente de 17 años, residente en el barrio Salta Prolongación. La identidad de ambos pudo establecerse durante las actuaciones realizadas tras el siniestro.

El accidente se produjo alrededor de las 21.25, a la altura del Parque Industrial, en la parte posterior de la base de Seguridad Vial. Como consecuencia de la colisión, ambas motocicletas se prendieron fuego y uno de los rodados, que sería una Honda CG Titán de 125 cilindradas, quedó completamente destruido.

En el hecho también resultó herido un joven de 20 años, domiciliado en el barrio Salta Prolongación, quien conducía una motocicleta Motomel S2. El sobreviviente fue rescatado consciente y trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud Banda, donde recibió atención médica.

Según manifestó el joven a los efectivos policiales, circulaba en sentido norte-sur cuando se produjo el choque frontal contra la otra motocicleta, que avanzaba en dirección contraria. Las circunstancias exactas del impacto continúan bajo investigación.

El fiscal de turno, José Piña, se presentó en el lugar y dispuso el traslado de los cuerpos a la Morgue Judicial para la realización de las autopsias correspondientes. Además, ordenó exámenes médicos y extracciones de sangre para los respectivos dosajes.

En el operativo trabajaron efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 12, Policía Científica, Seguridad Vial, Unidades Motorizadas y Bomberos Voluntarios, quienes llevaron adelante las tareas correspondientes para esclarecer el fatal accidente.