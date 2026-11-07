Beltrán: se realizará un operativo integral de salud y bienestar de la mujer, en el hospital de tránsito Salvador Retondo

Los turnos serán otorgados por orden de llegada, por lo que se recomienda a las interesadas concurrir con anticipación. Como único requisito, deberán traer copia de DNI.
El próximo miércoles 11 de noviembre de 2026, la comunidad de Beltrán será beneficiaria de un importante Operativo Integral de la Mujer, una jornada destinada a la prevención y detección temprana de enfermedades, con acceso gratuito a estudios fundamentales para la salud femenina.
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La actividad se llevará a cabo en las instalaciones del Hospital de Tránsito "Dr. Salvador Retondo", en el horario de 8:00 a 14:30 hs, y es organizada de manera conjunta por el Hospital de Tránsito, la U.P.A N°1 "Luis Coronel" y la Unidad Sanitaria Móvil (USM) - Dirección de Coordinación de Unidades Sanitarias Móviles.
Durante el operativo se realizarán:
30 turnos para Mamografías
25 turnos para Autotoma + Pap
Los turnos serán otorgados por orden de llegada, por lo que se recomienda a las interesadas concurrir con anticipación. Como único requisito, deberán traer copia de DNI.
Además de la realización de los estudios, la jornada contará con una charla y taller a cargo de la Dra. Gabriela Jorge, quien brindará información clave sobre prevención, autocuidado y la importancia de los controles ginecológicos periódicos.
Esta iniciativa busca acercar la salud pública a la comunidad, promoviendo el acceso equitativo a prácticas preventivas esenciales y fortaleciendo el trabajo articulado entre las instituciones sanitarias de la zona.
Desde la organización se invita a todas las mujeres de Beltrán y localidades vecinas a participar de esta jornada integral de cuidado y prevención.