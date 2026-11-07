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Beltrán: se realizará un operativo integral de salud y bienestar de la mujer, en el hospital de tránsito Salvador Retondo

Los turnos serán otorgados por orden de llegada, por lo que se recomienda a las interesadas concurrir con anticipación. Como único requisito, deberán traer copia de DNI.

Hoy 10:17
Operativo sanitario en Beltrán

El próximo miércoles 11 de noviembre de 2026, la comunidad de Beltrán será beneficiaria de un importante Operativo Integral de la Mujer, una jornada destinada a la prevención y detección temprana de enfermedades, con acceso gratuito a estudios fundamentales para la salud femenina.

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La actividad se llevará a cabo en las instalaciones del Hospital de Tránsito "Dr. Salvador Retondo", en el horario de 8:00 a 14:30 hs, y es organizada de manera conjunta por el Hospital de Tránsito, la U.P.A N°1 "Luis Coronel" y la Unidad Sanitaria Móvil (USM) - Dirección de Coordinación de Unidades Sanitarias Móviles.

Durante el operativo se realizarán:

30 turnos para Mamografías

25 turnos para Autotoma + Pap

Los turnos serán otorgados por orden de llegada, por lo que se recomienda a las interesadas concurrir con anticipación. Como único requisito, deberán traer copia de DNI.

Además de la realización de los estudios, la jornada contará con una charla y taller a cargo de la Dra. Gabriela Jorge, quien brindará información clave sobre prevención, autocuidado y la importancia de los controles ginecológicos periódicos.

Esta iniciativa busca acercar la salud pública a la comunidad, promoviendo el acceso equitativo a prácticas preventivas esenciales y fortaleciendo el trabajo articulado entre las instituciones sanitarias de la zona.

Desde la organización se invita a todas las mujeres de Beltrán y localidades vecinas a participar de esta jornada integral de cuidado y prevención.

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