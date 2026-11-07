“Por fin se acabó”: la durísima autocrítica de Racing en su sitio oficial tras un 2026 para el olvido

La Academia cerró la temporada con una derrota ante Barracas Central y quedó fuera de las competencias internacionales de 2027. El propio club publicó una nota con fuertes cuestionamientos al rendimiento del equipo.

Hoy 09:36

Racing cerró un 2026 para el olvido y sorprendió con una contundente autocrítica publicada en su propio sitio web oficial. Después de la derrota por 2-0 ante Barracas Central, por la última fecha del Torneo Clausura, la Academia utilizó un título que reflejó el malestar por el rendimiento del equipo: “Por fin se acabó…”.

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La publicación llamó la atención porque las críticas no llegaron desde los hinchas ni desde los medios, sino desde la propia institución, que reconoció el fracaso deportivo de una temporada que había comenzado con grandes expectativas.

“Algo positivo dejó la jornada final del Torneo Clausura: la conclusión misma del certamen”, comenzó el artículo, que destacó que Racing no logró clasificarse entre los ocho mejores de la Zona B y terminó 23° en la tabla general.

El golpe deportivo también tendrá consecuencias para 2027, ya que Racing no disputará competencias internacionales por primera vez en 12 años, una situación que profundiza la decepción por la campaña.

La nota oficial, acompañada por una imagen de Matías Zaracho, también tuvo palabras de reconocimiento para Sebastián Romero, quien estuvo al frente del equipo de manera interina y, según la publicación, “cumplió con compromiso un ciclo extenso como interino”.

Sin embargo, el mensaje más contundente llegó en el cierre: “Se va el año y eso es una buena noticia. Que la temporada 2027 haga de esta un mal recuerdo y que, a la vez, estimule la reflexión”.

De esta manera, Racing despidió una de sus temporadas más decepcionantes de los últimos años con una autocrítica poco habitual desde sus canales oficiales, mientras comienza a proyectar una reconstrucción deportiva para recuperar protagonismo en 2027.