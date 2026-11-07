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Caputo profundizó la motosierra: fuerte recorte del gasto público durante octubre

La administración nacional redujo casi un 10% las erogaciones en comparación con el mismo período del año anterior. Las provincias y las universidades quedaron entre las más perjudicadas.

Hoy 09:09

Al completar los primeros 10 meses del año, el Gobierno pisó pagos de la Administración Pública Nacional (APN) por $2,86 billones, en un esfuerzo severo por alcanzar las metas fiscales acordadas con el FMI para este año. En ese marco, en octubre los pagos cayeron fuertemente, casi un 10%.

La diferencia entre el devengado y lo pagado se conoce también como deuda flotante y es uno de los puntos que observa el staff del FMI al revisar las cuentas de un país. Es de recordar que, en el caso de Argentina, el organismo ya anunció que aprobó la tercera revisión del acuerdo, aunque todavía falta la decisión del directorio y el desembolso.

En ese momento, cuando el directorio que encabeza Kristalina Georgieva pone la firma a la documentación, es cuando se conocen los detalles y se produce el desembolso de dinero.

Es de recordar que la APN no es la totalidad del sector público, sino que representa el 90%. La APN solo incluye a la administración del Gobierno, organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social. El SPN incluye fondos fiduciarios y organismos financieros.

Al respecto, según destaca en un informe el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en los primeros 10 meses del año el gasto público efectivamente pagado cayó un 4,2%, mientras que el devengado hizo lo propio en un 3,2%. La diferencia entre uno y otro es de 1 punto porcentual.

El reporte sostiene que "de los diez meses transcurridos en el año, en siete meses se habría registrado una baja real interanual del gasto primario pagado, siendo la mayor la registrada en el mes de febrero, con una merma real interanual del 14%".

En ese sentido, se destaca que "en octubre, el gasto pagado habría profundizado su caída en términos reales interanuales, al registrar una disminución del 9,7%, luego de la baja del 0,7% observada en septiembre".

El reporte del IARAF indica que "las mayores caídas corresponderían a las transferencias corrientes a provincias, con una disminución del 71,2%, y a las transferencias de capital a provincias, con una disminución del 60,8%, seguidas por las transferencias corrientes a universidades, con una caída del 46,8%".

"Con caídas menores se ubican las transferencias corrientes a empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes del SPN, con una baja del 14,6%; la inversión real directa, con una baja del 13,7%; las transferencias corrientes al sector privado, con una baja del 11,2%; y remuneraciones, con una baja del 10,6%. También se habrían registrado reducciones en bienes y servicios (-0,6%) y en jubilaciones y pensiones (-0,1%)", destaca el reporte.

A pesar de ello, en octubre no se habrían pisado gastos e incluso se habría reducido la deuda en $300.000 millones. El informe del IARAF indica que el devengado del mes sumó $12 billones, con una baja real del 5,4%, mientras que lo abonado fue de $12,3 billones, con una caída del 9,7%.

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