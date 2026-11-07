Loreto: se derrumbó un puente sobre la Ruta Provincial 107 y el tránsito quedó interrumpido

La situación fue reportada por vecinos de la zona de El Pinto, en el departamento Loreto. Advierten sobre los riesgos para quienes circulan habitualmente por ese sector.

Hoy 09:27

Vecinos del departamento Loreto, en Santiago del Estero, informaron sobre el derrumbe de un puente ubicado sobre la Ruta Provincial N.º 107, a la altura de la localidad de El Pinto.

De acuerdo con lo señalado por el vecino, el paso quedó interrumpido como consecuencia del desprendimiento de la estructura, lo que afecta la circulación por ese tramo de la ruta.

La situación representa un riesgo para automovilistas, motociclistas y vecinos que utilizan habitualmente esta vía para trasladarse entre las localidades de la zona.

Ante lo ocurrido, se recomienda extremar las precauciones y evitar circular por el sector afectado hasta que se pueda determinar el estado de la estructura y las condiciones de seguridad para el tránsito.

Por el momento, no se cuenta con información oficial sobre las causas del derrumbe ni sobre posibles trabajos para restablecer la circulación.