Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 NOV 2026 | 20º
X
WhatsApp

Loreto: se derrumbó un puente sobre la Ruta Provincial 107 y el tránsito quedó interrumpido

La situación fue reportada por vecinos de la zona de El Pinto, en el departamento Loreto. Advierten sobre los riesgos para quienes circulan habitualmente por ese sector.

Hoy 09:27

Vecinos del departamento Loreto, en Santiago del Estero, informaron sobre el derrumbe de un puente ubicado sobre la Ruta Provincial N.º 107, a la altura de la localidad de El Pinto.

De acuerdo con lo señalado por el vecino, el paso quedó interrumpido como consecuencia del desprendimiento de la estructura, lo que afecta la circulación por ese tramo de la ruta.

La situación representa un riesgo para automovilistas, motociclistas y vecinos que utilizan habitualmente esta vía para trasladarse entre las localidades de la zona.

Ante lo ocurrido, se recomienda extremar las precauciones y evitar circular por el sector afectado hasta que se pueda determinar el estado de la estructura y las condiciones de seguridad para el tránsito.

Por el momento, no se cuenta con información oficial sobre las causas del derrumbe ni sobre posibles trabajos para restablecer la circulación.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fatal accidente en la Costanera: encontraron dos personas sin vida y una tercera herida
  2. 2. Caso de abuso en Pozo Hondo: denuncian presuntas irregularidades en el traslado de menores desde Tucumán
  3. 3. Sumampa: un guardiacárcel sufrió quemaduras de tercer grado tras explotar una garrafa
  4. 4. Conmoción en Santiago del Estero: una joven de 18 años murió tras ser embestida por un camión y otra resultó herida
  5. 5. Un escándalo familiar involucró a Wanda Nara y Mauro Icardi y terminó con intervención policial
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT