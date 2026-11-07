Franco Colapinto va por una buena clasificación en el GP de Brasil de Fórmula 1: horarios y TV

El piloto argentino de Alpine afrontará este sábado la última práctica libre y la clasificación en Interlagos. Después de terminar 9° y 11° en las primeras sesiones, buscará mejorar su rendimiento de cara a la carrera del domingo.

Hoy 08:49

Franco Colapinto tendrá este sábado una jornada clave en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, cuando dispute la tercera práctica libre y la clasificación que definirá su posición de largada para la carrera principal en el circuito de Interlagos, en San Pablo.

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El piloto argentino de Alpine llega después de completar las dos primeras sesiones de entrenamientos con resultados alentadores. El viernes finalizó noveno en la primera práctica y undécimo en la segunda, aunque reconoció algunas dificultades con la estabilidad y la tracción de su monoplaza.

Con los datos obtenidos durante la jornada inicial, el equipo buscará ajustar la puesta a punto del A526 para mejorar su rendimiento en las vueltas rápidas y acercarse a los primeros puestos de la grilla.

La actividad comenzará con la tercera práctica libre, desde las 11.30 (hora argentina), mientras que la clasificación se disputará a partir de las 15.

Ambas sesiones podrán seguirse en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

Por su parte, la carrera principal del Gran Premio de Brasil está programada para el domingo 8 de noviembre, desde las 14, cuando Colapinto buscará cortar su racha sin sumar puntos y conseguir un buen resultado ante la gran cantidad de argentinos presentes en Interlagos.

Sábado 7 de noviembre

Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30

Clasificación: 15.00 a 16.00

Domingo 8 de noviembre

Carrera: 14.00