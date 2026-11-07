Por el Día del Canillita, hoy no habrá diarios: informate con Diario Panorama

Este sábado no se distribuyen periódicos en todo el país debido a la celebración.
Este sábado no habrá diarios en todo el país con motivo de celebrarse el Día del Canillita. De todas maneras, podrás mantenerte informado con www.diariopanorama.com.
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El Día del Canillita comenzó a festejarse hace 72 años -el 7 de noviembre de 1947- en memoria de la muerte del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez, autor del sainete "Canillita", protagonizado por un chico que voceaba diarios por la calle.
La primera vez que en Argentina se escuchó vocear a uno de ellos fue el 1° de enero de 1898: "Compre La República", "La República, a medio peso", gritaban, para asombro de los transeúntes.
Desde 2010, el Día del Canillita es considerado como día no laborable; por lo tanto, no hay distribución de diarios.