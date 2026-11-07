La AFA anunció un nuevo torneo para 2027: cómo se jugará, qué equipos participarán y cuántos ascensos tendrá

El Torneo Argentino del Interior contará con 64 clubes y se ubicará entre el Federal A y el Regional Amateur. La competencia comenzará en abril y otorgará seis ascensos a la tercera categoría del fútbol argentino.

Hoy 09:49

El fútbol argentino tendrá una nueva categoría a partir de 2027. El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la creación del Torneo Argentino del Interior, una competencia que ocupará el cuarto escalón del fútbol nacional, entre el Federal A y el Torneo Regional Federal Amateur.

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El nuevo certamen comenzará en abril de 2027 y finalizará en noviembre, con la participación de 64 equipos, distribuidos en ocho regiones de ocho clubes. En la primera fase se enfrentarán todos contra todos dentro de sus respectivas zonas y posteriormente se disputarán playoffs eliminatorios.

La competencia otorgará seis ascensos al Torneo Federal A, mientras que 16 equipos descenderán al Regional Amateur al finalizar la primera temporada.

Cómo se definirán los 64 participantes

De los clubes que integrarán la nueva divisional, 16 conseguirán su lugar desde el Torneo Regional Federal Amateur, con dos plazas por región.

Los restantes accederán mediante licencias otorgadas por el Consejo Federal, que evaluará diferentes requisitos, como la infraestructura, la historia institucional y la situación administrativa y financiera de cada entidad.

Además, se analiza establecer una cantidad mínima de contratos profesionales registrados en AFA, con el objetivo de darle un carácter semiprofesional al campeonato.

La creación de esta categoría también modificará el calendario del fútbol del interior. El Federal A se disputará de marzo a diciembre, mientras que el Regional Amateur pasará a jugarse entre septiembre y diciembre.

De esta manera, el Torneo Argentino del Interior abrirá una nueva posibilidad de crecimiento para los clubes de las provincias, incluidos los representantes santiagueños, que tendrán una instancia intermedia para buscar el ascenso hacia el Federal A.