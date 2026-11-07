El papa León XIV llegó a Paysandú para celebrar su primera misa en Uruguay ante miles de fieles

El pontífice arribó este sábado a la ciudad uruguaya para encabezar una celebración multitudinaria en el Parque París Londres. Participan fieles de Uruguay, Argentina y Brasil, en el marco de su histórica gira por Sudamérica.

Hoy 10:21

El papa León XIV llegó este sábado 7 de noviembre a la ciudad de Paysandú, Uruguay, para celebrar su primera misa durante la gira apostólica que realiza por Sudamérica. La ceremonia está prevista para las 10 de la mañana en el Parque París Londres, donde miles de fieles se congregaron desde las primeras horas del día.

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El pontífice inició su segunda jornada en territorio uruguayo con un traslado desde Montevideo hacia Paysandú. Su llegada estaba programada para las 9.10 y, antes de la celebración religiosa, tenía previsto recorrer el predio a bordo del papamóvil para saludar a los asistentes.

La expectativa por el encuentro movilizó a más de 30.000 personas que se registraron para participar de la misa, entre ellas numerosos peregrinos provenientes de distintas localidades de Uruguay y de países vecinos, especialmente Argentina y Brasil.

Desde la madrugada, los fieles comenzaron a ingresar al parque, incluso bajo la lluvia, para conseguir una ubicación y participar de este acontecimiento religioso. Se trata de la primera visita de un papa a Paysandú, una ciudad ubicada a orillas del río Uruguay.

Tras la celebración, León XIV regresará a Montevideo, donde continuará su agenda con un encuentro social en el barrio Casavalle, una visita a la Universidad Católica del Uruguay y una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

La visita del Santo Padre a Uruguay finalizará este domingo 8 de noviembre, cuando celebrará una misa en la ciudad de Florida. Por la tarde, partirá rumbo a Buenos Aires para iniciar su esperada visita a la Argentina, donde permanecerá hasta el miércoles 11 antes de continuar su viaje hacia Perú.