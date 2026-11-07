Más de 15 mil policías y una cápsula especial: así será el operativo de seguridad para recibir al papa León XIV en Argentina

El pontífice llegará este domingo a Buenos Aires y contará con un importante despliegue de fuerzas federales y porteñas. Habrá custodia permanente, ambulancias, controles especiales y restricciones de tránsito durante su visita.

Hoy 10:40

La Argentina se prepara para recibir al papa León XIV este domingo 8 de noviembre, con un amplio operativo de seguridad que incluirá más de 15 mil policías, una cápsula de protección especial y asistencia médica permanente. El dispositivo se extenderá durante los cuatro días que el pontífice permanecerá en el país.

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El Santo Padre arribará alrededor de las 16.30 al Aeroparque Internacional Jorge Newbery, procedente de Uruguay. Desde allí comenzará su recorrido por la Ciudad de Buenos Aires, bajo un esquema de custodia coordinado entre las autoridades nacionales, porteñas y bonaerenses.

Su primer destino será la Plaza San Martín, donde realizará una ofrenda floral. El trayecto, de aproximadamente siete kilómetros, estará vigilado por efectivos de las cinco fuerzas federales y unidades motorizadas de la Policía de la Ciudad. El recorrido comprenderá las avenidas Sarmiento, del Libertador, 9 de Julio y Santa Fe, hasta la calle Maipú.

Posteriormente, León XIV se trasladará a la Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei y participará de una ceremonia en el Palacio Libertad. Al finalizar sus actividades, se dirigirá a la Nunciatura Apostólica.

Según informó el Gobierno porteño, 16.680 integrantes del Sistema Integrado de Seguridad estarán afectados al dispositivo, entre ellos más de 15.000 policías. También participarán 700 cadetes, 450 agentes de prevención y 150 agentes de tránsito, encargados de colaborar con los asistentes y coordinar los cortes de circulación.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Nacional desplegará alrededor de 3.000 efectivos federales durante las actividades previstas en Buenos Aires.

Una de las particularidades del operativo será la denominada cápsula de seguridad del Papa, que incluirá vehículos de custodia y una ambulancia equipada con dos médicos que lo acompañarán permanentemente durante sus desplazamientos.

El equipo sanitario permanecerá cerca del pontífice incluso cuando no se encuentre realizando actividades públicas, con un dispositivo previsto también para su estadía en la Nunciatura Apostólica y sus traslados por la provincia de Buenos Aires.

Además, el SAME dispondrá de 28 ambulancias distribuidas a lo largo de la avenida del Libertador durante la misa multitudinaria del lunes 9 de noviembre, frente al Monumento de los Españoles. También se instalarán dos hospitales móviles y habrá un helicóptero sanitario equipado para eventuales traslados de emergencia.

El operativo contará con bomberos, personal de Defensa Civil y equipos de emergencia distribuidos en los principales puntos de concentración. Asimismo, se implementarán cortes de calles, desvíos y restricciones de circulación en los sectores por donde transitará el Santo Padre.

El Ministerio de Defensa también reforzará la vigilancia del espacio aéreo en Buenos Aires y Córdoba mediante radares, sistemas de control y restricciones temporarias para determinadas operaciones aéreas.

León XIV permanecerá en la Argentina hasta el miércoles 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de continuar su gira apostólica hacia Perú.