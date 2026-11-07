La imagen de la China Suárez y Martín Migueles que expuso otro capítulo del conflicto entre Wanda e Icardi

Yanina Latorre difundió una fotografía en la que ambos aparecen junto a una de las hijas de la conductora. También contó detalles de lo sucedido en la vivienda del futbolista.

Hoy 10:37

Mauro Icardi quedó en el ojo de la tormenta luego de que la policía se presentara en su casa este viernes por la tarde.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Francesca, su hija mayor, se habría comunicado con Wanda Nara para decirle que él le había pegado y encerrado en unos de los cuartos, lo que hizo que la mediática y su pareja se trasladaran de inmediato al barrio La Isla.

Al llegar, según trascendió en las últimas horas, la nena se retiró del lugar descalza diciendo que quería irse con su madre. Caso contrario pasó con Isabella, que optó por quedarse con el deportista.

En sus redes, Yanina Latorre publicó una foto de Migueles sentado en el pasto junto a la China Suárez, a quien también se la ve conversando con la menor del clan tras el escándalo.

La imagen generó impacto entre los usuarios, ya que jamás se imaginaron que el novio de Wanda podría entablar un diálogo con la actriz, a quien Nara le dijo de todo al verla este viernes.

En Instagram, Latorre expuso que Mauro Icardi retiró a Francesca del colegio en medio de un examen, lo que angustió a la adolescente. Una vez en la casa, habría habido una situación entre padre e hija que terminó en una agresión.

“Wanda está devastada. La niña presenta lesiones”, dijo Yanina.