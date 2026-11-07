"Decidimos ser los mejores": las frases con las que Boca celebró el título

El Xeneize festejó su consagración con una publicación especial en redes sociales, repasó los mejores goles de la temporada y destacó los dos triunfos ante River. Además, los jugadores lucieron una camiseta conmemorativa.

Hoy 21:17

Boca Juniors celebró a lo grande la conquista de la Tabla Anual 2026 y compartió un emotivo video en sus redes sociales. Luego de vencer 1-0 a Defensa y Justicia con un gol agónico de Enner Valencia, el club publicó un mensaje que rápidamente llamó la atención de los hinchas: “Decidimos ser los mejores”.

La producción audiovisual repasó algunos de los goles más importantes de la campaña, desde los primeros partidos disputados en enero hasta la definición del campeonato. Entre los momentos destacados aparecieron los dos triunfos por 1-0 frente a River Plate, tanto en el Monumental como en La Bombonera.

El primero de esos Superclásicos se definió con un penal de Leandro Paredes, mientras que el segundo tuvo como protagonista a Lautaro Di Lollo, autor de un cabezazo decisivo. El video cerró con una frase contundente: “Como no fuimos los únicos, decidimos ser los mejores”.

Además, los futbolistas celebraron la consagración con una camiseta especial que llevaba las inscripciones “El mejor del año” y “Campeón de Liga 2026”, junto al número 75, en referencia a la cantidad de títulos oficiales alcanzados por la institución.

La conquista llegó después de una definición apasionante, en la que Rosario Central había superado 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y amenazaba con quedarse con el campeonato. Sin embargo, Valencia apareció en el minuto 96 para convertir el gol que desató la locura en La Bombonera.

De esta manera, Boca cortó una sequía de más de tres años sin títulos y celebró una nueva estrella con un mensaje que destacó su regularidad durante toda la temporada.