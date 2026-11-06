¡A lo Boca! El Xeneize le ganó en la última a Defensa y Justicia se consagró campeón de la Anual

El Xeneize se impuso por 1 a 0 ante el elenco de Varela en la Bombonera y festejó el título al mejor equipo de la temporada.

Hoy 20:55

Boca Juniors volvió a gritar campeón después de más de tres años de espera. Con un gol agónico de Enner Valencia a los 50 minutos del segundo tiempo, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena derrotó 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera y se quedó con el título de Liga 2026 al finalizar en lo más alto de la Tabla Anual.

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El encuentro comenzó complicado para el Xeneize, ya que el conjunto dirigido por Julio Vaccari generó las situaciones más claras del primer tiempo. Montero evitó la apertura del marcador en un mano a mano con Gutiérrez, mientras que Martínez estuvo cerca de convertir con dos cabezazos, uno de ellos al travesaño.

Por el lado de Boca, Miguel Merentiel protagonizó las mejores aproximaciones. Primero remató desviado tras una buena jugada de Villa y luego convirtió un tanto que fue anulado por una ajustada posición adelantada.

En el complemento, Boca asumió el protagonismo y comenzó a generar peligro sobre el arco visitante. Sin embargo, el arquero Borgogno respondió con intervenciones decisivas ante los intentos de Di Lollo, Villa y Aranda, manteniendo el empate hasta los instantes finales.

Cuando Rosario Central ya había derrotado a Estudiantes de Río Cuarto y parecía quedarse con el campeonato, apareció Enner Valencia en el quinto minuto de descuento para aprovechar una pelota dentro del área y marcar el 1-0 definitivo, desatando una celebración inolvidable en La Bombonera.

De esta manera, Boca conquistó una nueva estrella, frustró las aspiraciones de Rosario Central y cerró la lucha por la Tabla Anual con un desenlace dramático. Ahora, el Xeneize buscará extender su gran momento en las competencias que todavía tiene por delante.