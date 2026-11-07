Ivana Icardi apuntó contra Wanda Nara en medio del escándalo con Mauro Icardi: “Es mitómana”

La hermana del futbolista cuestionó públicamente a la conductora a través de sus redes sociales, luego del episodio que involucró a una de las hijas de la expareja y que derivó en una intervención policial.

Hoy 18:30

El nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó una nueva protagonista. Desde España, Ivana Icardi utilizó sus redes sociales para meterse en la polémica familiar y cuestionar duramente a la conductora, en medio de la denuncia por un supuesto episodio de violencia que habría involucrado al futbolista y a su hija mayor.

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La hermana del delantero, que actualmente no mantiene relación con él ni conoce personalmente a sus sobrinas, reaccionó inicialmente con un breve mensaje en su cuenta de X. “Sin palabras”, escribió luego de que trascendiera el episodio ocurrido el viernes 6 de noviembre en la propiedad que el jugador tiene en Nordelta.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, una de las hijas de la expareja habría pedido ayuda desde una computadora mientras se encontraba en una habitación junto a su padre. La situación motivó un operativo policial, la intervención de una ambulancia y una causa por lesiones ante la UFI Género de Tigre.

Sin embargo, horas después, Ivana cambió el tono de sus publicaciones y apuntó directamente contra Wanda. “¿Cuántas veces tiene que mentir una persona para que se convenzan de que es mitómana? Es para un amigo”, escribió, en un mensaje que fue interpretado como una clara referencia a su excuñada.

Sus declaraciones no pasaron inadvertidas y generaron cuestionamientos de usuarios que le recriminaron opinar sobre una situación familiar de la que no tendría información directa. Lejos de evitar la discusión, la modelo respondió: “Jajajajaj ¿por qué les arde que opine? Si ustedes hacen lo mismo, HIPÓCRITAS”.

La postura de Ivana no resulta del todo sorpresiva, teniendo en cuenta su histórica mala relación con Wanda Nara. Durante años, la exparticipante de Supervivientes All Stars 3 cuestionó a la conductora y sostuvo que había influido en el distanciamiento de Mauro con su familia.

Incluso, durante su participación en el reality español, había dejado en claro que ya no consideraba a Wanda parte de su familia. “El bicho de Wanda Nara ya no está en mi familia, es mi ex cuñada”, había expresado ante el conductor Jorge Javier Vázquez. En aquella oportunidad, también aprovechó para enviarle un saludo a Eugenia “la China” Suárez, actual pareja de su hermano, a quien reconoció como su “nueva cuñada”.