Abren las preinscripciones para la Tecnicatura Universitaria en Seguridad Policial 2027

La carrera comenzará su novena cohorte y está destinada al personal policial de Santiago del Estero que se encuentre en actividad, sin distinción de jerarquías. Tiene una duración de tres años, modalidad presencial y validez nacional.

Hoy 18:30

El Instituto Superior de Policía anunció la apertura de las preinscripciones para la 9ª Cohorte 2027 de la Tecnicatura Universitaria en Seguridad Policial, una propuesta académica impulsada por la Secretaría de Seguridad y la Policía de Santiago del Estero, en articulación con la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).

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La formación está destinada a todo el personal policial en actividad, independientemente de su jerarquía, y busca fortalecer los conocimientos y las herramientas profesionales vinculadas con la seguridad pública, la prevención del delito, la investigación criminal y la gestión institucional.

La carrera tiene una duración de tres años y se dicta bajo modalidad presencial en la UCSE. Además, cuenta con validez nacional, otorgada mediante la Resolución Ministerial N° 1902/2017.

Desde su puesta en marcha, en 2016, la tecnicatura se posicionó como una propuesta académica pionera en el país, al convertirse en la primera carrera de pregrado con una denominación específica vinculada al ámbito policial.

Asimismo, quienes finalicen esta formación podrán continuar sus estudios mediante la Licenciatura en Gestión de la Seguridad, a través de un ciclo de complementación curricular que permite acceder a un título universitario de grado.

Requisitos y cómo realizar la preinscripción

Para ingresar a la nueva cohorte, los aspirantes deberán contar con el título secundario completo y acreditar que se desempeñan como personal policial en actividad.

Las personas interesadas pueden completar el formulario de preinscripción a través del siguiente enlace:

Formulario de preinscripción 2027

Para realizar consultas, se encuentra habilitado el número 385 5037401. También se puede acceder a información institucional en el sitio web del Instituto Superior de Policía: institutosuperior.policiasde.gob.ar.

La apertura de esta nueva cohorte representa una oportunidad para que los efectivos de la Policía provincial amplíen su formación profesional y accedan a una titulación universitaria, en el marco de una propuesta que lleva una década de desarrollo conjunto entre las instituciones de seguridad y la UCSE.