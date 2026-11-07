Errores comunes que sabotean tu sueño profundo

Según la Organización Mundial de la Salud, el sueño adecuado es esencial para la salud general, y evitar ciertos hábitos puede mejorar significativamente la calidad del sueño. En esta nota, exploramos lo que hay que evitar para lograr un sueño profundo y reparador.

Hoy 18:12

En el contexto de los problemas del sueño, es fundamental identificar las prácticas que pueden afectar la calidad del descanso. Un estudio de la Universidad de Harvard en 2020 reveló que el 30% de la población mundial sufre de insomnio, lo que resalta la importancia de un sueño reparador.

Una de las principales causas de un sueño poco profundo son los dispositivos electrónicos. La exposición a la luz azul que emiten teléfonos y computadoras puede alterar el ciclo circadiano, dificultando que el cuerpo se prepare para dormir. Por ello, se recomienda evitar su uso al menos una hora antes de acostarse.

La alimentación también juega un papel crucial en la calidad del sueño. Consumir comidas pesadas o picantes antes de dormir puede provocar malestar y dificultar el descanso. Optar por cenas ligeras y saludables es una estrategia efectiva para mejorar la calidad del sueño.

Además, el consumo de cafeína y alcohol debe ser controlado. Ambas sustancias pueden interferir en las fases del sueño y, aunque el alcohol puede inducir el sueño inicialmente, a menudo provoca interrupciones durante la noche. Limitar su ingesta podría contribuir a un sueño más reparador.

El estrés y la ansiedad son factores que pueden sabotear el sueño profundo. Practicar técnicas de relajación, como la meditación o la respiración profunda, puede ayudar a calmar la mente antes de dormir, facilitando un descanso más profundo y reparador.

Por último, no establecer una rutina de sueño puede llevar a un ciclo de insomnio. Irse a la cama y despertarse a la misma hora todos los días ayuda a regular el reloj biológico y a mejorar la calidad del sueño. Mantener una rutina consistente es clave para un sueño reparador.