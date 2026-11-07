Cómo un simple error en tu CV puede descartar tu candidatura en 5 segundos

En Argentina, el 80% de las empresas utilizan sistemas automatizados para filtrar CV, lo que hace que un pequeño error pueda costar una oportunidad laboral. Conocer los errores más comunes puede ser clave para asegurar una entrevista.

Hoy 18:02

En el contexto laboral argentino, los errores en el currículum vitae (CV) pueden resultar fatales para los postulantes. Según un estudio de la consultora Adecco, el 80% de las empresas en el país emplean software para filtrar CV, lo que significa que un simple error puede eliminar a un candidato en cuestión de segundos.

Uno de los errores más frecuentes es la falta de claridad en la información. Muchos postulantes incluyen datos irrelevantes o no estructuran su CV de manera lógica. Esto dificulta la lectura y puede llevar a que el reclutador descarte el documento sin realizar un análisis profundo.

Otro problema común es la ortografía y gramática. Un CV con errores ortográficos o gramaticales puede dar la impresión de falta de atención al detalle, lo que es un factor crítico para casi cualquier puesto de trabajo. Un estudio de LinkedIn reveló que el 58% de los reclutadores considera que la calidad del CV es un reflejo de la calidad del candidato.

Además, el uso de formatos inadecuados puede ser perjudicial. Los reclutadores suelen preferir formatos simples y legibles. Un diseño excesivamente creativo o complicado puede dificultar la comprensión de la información presentada y provocar que el CV sea descartado.

La personalización del CV también es fundamental. Muchos postulantes envían el mismo CV para múltiples posiciones, lo que puede resultar en la omisión de palabras clave relevantes para el puesto. Adaptar el CV a cada oferta laboral aumenta las posibilidades de ser notado por los reclutadores.

Finalmente, no incluir información de contacto actualizada es un error que puede resultar en la pérdida de oportunidades. Asegurarse de que los datos de contacto sean correctos y visibles es esencial para que los reclutadores puedan comunicarse con el candidato.

Un CV bien estructurado y sin errores no solo aumenta las posibilidades de ser llamado a una entrevista, sino que también refleja la profesionalidad y el compromiso del candidato. Por ello, es vital prestar atención a cada detalle al momento de postularse a un empleo en Argentina.