“No hay mierd... más grande que vos”: la feroz frase de Wanda Nara contra la China Suárez

Según reveló Vecchio, la conductora habría lanzado durísimas acusaciones contra la actriz durante el tenso encuentro en la casa de Mauro Icardi. La China Suárez no se habría quedado callada y le habría respondido con una filosa frase que también trascendió.

Hoy 08:14

Wanda Nara y Mauro Icardi atraviesan otro conflicto.En las últimas horas, se conoció que la conductora se presentó en la casa del deportista para buscar a su hija mayor, que le pidió ayuda a través de varios mails explicando que su padre la había agredido.

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Una vez en el lugar, la mediática se cruzó a la China Suárez, a quien no dudó en decirle de todo. Sus terribles frases salieron a la luz a través de la periodista Naiara Vecchio, que publicó todo en sus redes sociales.

“Arrastrada por plata, te bancás y das la cara por un violento, en unos años vas a ser vos. Es más digno que trabajes de cualquier cosa a que estés acá viendo como una nena sufre violencia, sucia”, disparó la empresaria.

Y arremetió: “No hay mierd... más grande que vos que viste todo y mentís porque sos una zorra que no tiene dónde caerse muerta y te bancás esto por plata”. Según Vecchio, la actriz solo le respondió que “su película era una mierd...”.