Milei se prepara para recibir al papa León XIV en medio de tensiones políticas y expectativas por su visita

El Presidente recibirá este domingo al pontífice en Buenos Aires, en la primera visita papal a la Argentina en 39 años. El Gobierno busca evitar que el acontecimiento quede atravesado por las disputas políticas y las diferencias sobre cuestiones sociales y económicas.

Hoy 07:34

El presidente Javier Milei se prepara para recibir este domingo 8 de noviembre al papa León XIV, quien llegará a la Argentina en el marco de su gira por Sudamérica. La histórica visita se producirá en un escenario de tensiones dentro del oficialismo, diferencias con sectores de la Iglesia y expectativas por los mensajes que pronunciará el pontífice.

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Será la primera visita de un papa al país en 39 años. El último antecedente corresponde a Juan Pablo II, quien estuvo en territorio argentino en abril de 1987. Francisco, pese a haber nacido en Buenos Aires, nunca regresó a la Argentina durante su pontificado.

Según informó Infobae, Milei recibirá a León XIV en Aeroparque y posteriormente mantendrá una reunión privada con él en la Casa Rosada. Ambos participarán también de un encuentro institucional en el Palacio Libertad, junto a autoridades nacionales, gobernadores, legisladores y representantes diplomáticos.

La llegada del Santo Padre encuentra al Gobierno atravesado por diferencias internas, particularmente por los movimientos políticos de Patricia Bullrich dentro de La Libertad Avanza. A esto se suman las tensiones con el PRO y las negociaciones legislativas pendientes, que quedaron momentáneamente relegadas por la organización de la visita.

En la Casa Rosada existe especial atención sobre el contenido de los discursos del pontífice, quien ha expresado posiciones vinculadas con la pobreza, la desigualdad, el empleo, la solidaridad y la responsabilidad del Estado. Desde el Gobierno esperan que sus mensajes mantengan un carácter pastoral e institucional, sin referencias directas a la política argentina.

Otro de los puntos que genera diferencias es la visión sobre la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Mientras Milei defiende su desarrollo con regulaciones limitadas para favorecer la innovación, León XIV ha reclamado controles y mecanismos de supervisión que garanticen su utilización en beneficio de la sociedad.

El Presidente y el Papa ya mantuvieron una audiencia privada el 7 de junio de 2025 en el Vaticano, donde dialogaron sobre la situación económica y social, la lucha contra la pobreza y los principales conflictos internacionales. En aquella oportunidad, Milei le extendió una invitación formal para visitar la Argentina.

La agenda continuará el lunes 9 de noviembre, cuando el mandatario asistirá a la misa que León XIV celebrará en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, considerada una de las actividades centrales de su paso por el país.

El pontífice permanecerá en la Argentina hasta el miércoles 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Posteriormente viajará a Perú para completar su gira sudamericana.