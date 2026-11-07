El papa León XIV inicia su segundo día en Uruguay con una intensa agenda: misas, encuentros y una multitudinaria vigilia

El pontífice visitará este sábado Paysandú y Montevideo, donde encabezará celebraciones religiosas y actividades sociales. El domingo partirá hacia la Argentina para continuar su gira por Sudamérica.

Hoy 07:31

El papa León XIV inicia este sábado 7 de noviembre su segunda jornada de actividades en Uruguay, primera escala de su gira por Sudamérica. El cronograma incluye una misa multitudinaria, encuentros con comunidades y representantes de la educación, y una vigilia de oración en el histórico Estadio Centenario de Montevideo.

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La jornada comenzará con su traslado hacia Paysandú, donde tiene previsto arribar alrededor de las 9.10. A las 10.00 celebrará una misa en el Parque París Londres, uno de los principales acontecimientos religiosos de su visita al país vecino.

Posteriormente, el Santo Padre regresará a Montevideo para continuar con sus compromisos pastorales. A las 17.00 visitará el barrio Casavalle, donde mantendrá un encuentro con la comunidad en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en una actividad centrada en la realidad social de la zona.

Una hora más tarde, a las 18.00, se reunirá con representantes del ámbito educativo en la Universidad Católica del Uruguay, donde abordará cuestiones vinculadas con la formación y el compromiso de las instituciones educativas.

El cierre de la jornada tendrá lugar a las 19.00 en el Estadio Centenario, escenario de una multitudinaria vigilia de oración que contará con la participación de fieles y artistas nacionales. Durante el encuentro, León XIV dirigirá un mensaje al pueblo uruguayo.

El pontífice llegó el viernes a Uruguay, donde fue recibido oficialmente por el presidente Yamandú Orsi. Su visita representa un acontecimiento histórico, ya que es la primera presencia de un papa en el país desde 1988.

La agenda continuará el domingo 8 de noviembre en la ciudad de Florida, donde presidirá una misa a las 10.30, frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

Finalmente, a las 15.30 del domingo, León XIV partirá rumbo a Buenos Aires para iniciar su esperada visita a la Argentina, segunda etapa de su gira apostólica, que también incluirá a Perú.