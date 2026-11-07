Presunta defraudación millonaria: citaron a indagatoria al extitular de la UOM y a la “vecina” de Cristina Kirchner

María Soledad Calle, la “vecina” de Cristina Kirchner en San José 1111, era empleada del sindicato. En diciembre de 2022 creó la empresa USEM y pasó a ganar $100 millones mensuales.

Hoy 07:13

El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria al extitular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Abel Furlán, a María Soledad Calle, la “vecina” de Cristina Kirchner en San José 1111, y a otras cuatro personas por el contrato con la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), que recibió al menos $2466 millones por parte del gremio.

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Calle era empleada del sindicato desde junio de 2021. En diciembre de 2022 creó la empresa USEM y 82 días más tarde comenzó a administrar los fondos del gremio y los aportes de los afiliados.

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Según un informe reservado que elaboró la actual intervención, USEM recibió $2.466.334.995 en concepto de honorarios. En 2024 fueron $698 millones, en 2025 la cifra alcanzó los $1086 millones y durante este año, hasta julio inclusive, $681 millones.

Furlán fue citado para el 17 de noviembre, mientras que Calle, para el 24. También deberán declarar Esteban Lobato (exsecretario administrativo del sindicato), Adalberto Braconi (presidente de USEM), Naldo Brunelli (exsecretario adjunto) y José Ortíz (tesorero del sindicato). Todos aparecen en los contratos con USEM.

“Cabe destacar que ambos contratos fueron celebrados con una sociedad constituida el 7 de diciembre de 2022, esto es, aproximadamente ochenta y dos días antes de su suscripción, que contaba con una estructura operativa reducida y respecto de la cual no se identificó actividad comercial adicional relevante distinta de los vínculos contractuales mantenidos con UOMRA y OSUOMRA”, destaca el fallo al que tuvo acceso LA NACION.

Cristina Kirchner y María Calle

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La causa por administración fraudulenta se inició por una denuncia de los dirigentes Gerardo Alberto Piva, Ángel Rodrigo Derosso y Pablo González, con el patrocinio del abogado Yamil Castro Bianchi.

En septiembre, Ercolini levantó el secreto fiscal y solicitó una batería de medidas de pruebas para investigar el patrimonio de Calle con pedidos a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la ARCA, Anses, Migraciones y hasta la Prefectura Naval.

El 18 de marzo de este año, Furlán obtuvo su reelección en la conducción nacional de la UOM con el apoyo de 48 de las 53 seccionales. Sin embargo, un fallo judicial anuló los comicios y dispuso la intervención del gremio tras advertir presuntas anomalías en el proceso eleccionario de la seccional de Zárate-Campana, donde históricamente mandó Furlán.

Desde fines de mayo, la UOM quedó bajo la conducción del interventor Alberto Biglieri, un abogado vinculado al radicalismo porteño, cercano a Daniel Angelici.

Además del llamado a indagatoria, Ercolini dispuso al inhibición general de bienes de todos los imputados y el bloqueo de las cajas de seguridad.

En febrero de 2023, el gremio que lideraba en ese entonces Furlán le cedió a la empresa de Calle la administración del 80 por ciento de los aportes de sus 200.000 afiliados. A partir de ese momento, USEM se quedó con el 0,5% del total de los aportes de los trabajadores de la UOM. Un negocio que habría significado una ganancia de unos $100 millones mensuales.

Calle estaba “de los dos lados del mostrador”. La Justicia confirmó que tuvo una relación laboral con UOMRA entre junio de 2021 y mayo de 2026 y, simultáneamente, fue directora suplente y accionista titular del 50% de USEM SA. “La celebración y posterior ejecución de los contratos habría importado un ejercicio abusivo e infiel de las facultades de administración de los intereses patrimoniales de UOMRA y OSUOMRA”, destacó Ercolini en su fallo.

Una sindicalista ligada a La Cámpora que compró un departamento en San José 111

LA NACION reveló en agosto pasado que la sindicalista María Soledad Calle había comprado el primer piso de San José 1111. La operación se concretó el 20 agosto de 2025, apenas dos meses después que el Tribunal Oral Federal 2 le otorgó la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Kirchner.

Calle desembolsó US$189.000 por esa propiedad de 252 m2, según un documento del Registro de la Propiedad. Serían unos 750 dólares el metro cuadrado, por debajo del valor de mercado.

¿Para qué lo compró? Durante la negociación previa, la joven mencionó que ese inmueble se utilizaría “como sede de una Fundación”.

Agosto de 2025 fue un mes especial para Calle. El 8, según un documento oficial, adquirió el 50 por ciento de un BMW M135 X Drive, un vehículo de lujo valuado en US$ 70.000. Decidió registrarlo en la ciudad de Buenos Aires aunque sigue teniendo domicilio en Campana. Calle ya tenía el 100 por ciento de un Peugeot 3008, modelo 2023.

También en el mes de agosto de año pasado, Calle creó su segunda empresa, Grupo Vertice Global, junto a Federico Darío Monzón, un comerciante de Campana. La firma se dedica a los servicios financieros, según consta en el edicto publicado ese mes en el Boletín Oficial, y declaró un domicilio en el barrio de Villa Urquiza.

El patrimonio de Calle se completa con un dúplex de unos 170 m2 en el barrio privado La Reserva de Cardales y una casa de tres plantas en el centro de la ciudad de Campana, justo al lado de un edificio en construcción del sindicato. Solo esas dos propiedades suman al menos US$450 mil dólares, según inmobiliarias de la zona y fuentes oficiales consultadas por este medio.

El dúplex está ubicado en la Torre 2 “G Oeste”. Se trata de un 4 ambientes, con una vista al golf envidiable. De acuerdo al resumen de expensas del mes de julio de la torre 2, Calle paga por ese departamento $696.708,42 de expensas y debía $1.280.074,34.

La casa de tres plantas está justo al lado de un edificio de la UOM, que está en obra hace más de un año y medio, y se proyecta como la nueva sede en Campana. La propiedad tiene un enorme paredón blanco que no permite ver el interior. Pero las imágenes del drone revelan que tiene varios ambientes, y una terraza con vista al jardín y a la pileta.