Pampita reveló que dormirá a la intemperie para ver al papa León XIV: "Ya tengo la bolsa de dormir"

La modelo contó cómo se prepara para asistir a la misa que el pontífice celebrará en Buenos Aires. Llegará 12 horas antes y pasará la noche junto a dos amigas para conseguir un buen lugar.

Hoy 07:45

La llegada del papa León XIV a la Argentina genera una enorme expectativa entre los fieles, y Carolina "Pampita" Ardohain no quiere perderse la oportunidad de verlo de cerca. La modelo reveló que pasará toda la noche a la intemperie para asistir a la misa que el pontífice encabezará en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires.

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En una entrevista con LAM (América TV), Pampita explicó que ya tiene todo preparado para vivir una experiencia especial. "Vamos a dormir ahí desde temprano, voy a estar 12 horas antes de la misa. Ya tengo bolsa de dormir y el bolsito. El tema baño se me está complicando, pero algo vamos a resolver", contó entre risas.

La conductora, que participa habitualmente de la peregrinación a Luján, aseguró que compartirá esta experiencia con dos amigas que tienen sus mismas convicciones religiosas. "Voy con dos amigas que somos muy devotas y católicas. Una misa con un Papa, rezar con millones de personas, se va a sentir una energía espectacular", expresó entusiasmada.

Si bien inicialmente había mencionado la posibilidad de instalar una carpa, las disposiciones de seguridad para el evento prohíben el ingreso con carpas, valijas y sombrillas. Por ese motivo, la modelo optó por llevar una bolsa de dormir, alimentos, bebidas y otros elementos esenciales para permanecer durante varias horas en el lugar.

Entre los objetos permitidos para los asistentes se encuentran bolsas de dormir, reposeras y mochilas de hasta 15 litros. Además, se implementarán restricciones de tránsito en las inmediaciones del predio debido al operativo de seguridad previsto para la celebración.

La misa se realizará el lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo, y será uno de los encuentros multitudinarios más importantes de la visita de León XIV a la Argentina.