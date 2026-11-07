Termas de Río Hondo enfrenta un día cubierto: ¿qué esperar para el fin de semana?

Hoy, los termenses disfrutarán de un día cubierto con temperaturas frescas. El pronóstico para los próximos días anticipa un cambio hacia el sol.

Hoy 08:01

Hoy, en Termas de Río Hondo, los termenses se despiertan con un clima cubierto y fresco. La temperatura actual es de 17.3 °C, pero la sensación térmica se siente aún más baja, alcanzando los 11.6 °C. Con una humedad del 59%, el ambiente se siente algo húmedo y el viento sopla a 28.8 km/h desde el suroeste.

El pronóstico para hoy indica que la máxima alcanzará los 24.9 °C, lo que sugiere que puede haber un leve aumento en la temperatura durante el transcurso del día. Sin embargo, los termenses deben estar preparados para un día mayormente nublado.

De cara al domingo, se espera que el clima sea soleado, con mínimas de 14.7 °C y máximas de 25.6 °C, lo que ofrecerá un respiro a quienes buscan disfrutar del aire libre. Este cambio podría ser un alivio después de un sábado tan cubierto.

El lunes, la tendencia de sol continuará, con temperaturas que oscilarán entre los 15.4 °C y 28.8 °C. Los termenses podrán disfrutar de un inicio de semana más cálido y con mayor luminosidad.

En resumen, para hoy, Termas de Río Hondo se presenta con un clima cubierto y fresco, con una mínima de 17.2 °C y una máxima de 24.9 °C. Los próximos días prometen un cambio hacia un clima más soleado y agradable.

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