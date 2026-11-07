La Banda: clima cambiante y temperaturas agradables para los bandeños este fin de semana

Los bandeños se enfrentarán a un día cubierto con temperaturas moderadas, pero se anticipa un cambio hacia el sol en los próximos días. El clima variará, ofreciendo condiciones ideales para disfrutar al aire libre.

Hoy 08:11

Hoy, en La Banda, los bandeños se encontrarán con un clima cubierto, con una temperatura actual de 18 °C, aunque la sensación térmica desciende a 9.4 °C debido a un viento que sopla a 43.2 km/h desde el suroeste. La humedad se mantiene en un 56%, lo que puede hacer que la jornada se sienta un poco más fría de lo habitual.

A medida que avanzamos en el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27 °C, lo que podría hacer que el clima se torne más agradable por la tarde. Sin embargo, la nubosidad persistente podría influir en la sensación térmica, manteniendo a los bandeños con abrigos ligeros.

Para mañana, la situación mejorará considerablemente, ya que se pronostica un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 13.6 °C de mínima y los 28 °C de máxima. Este cambio permitirá a los bandeños disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El lunes también se presentará como un día soleado, con mínimas de 15.3 °C y máximas que podrían alcanzar los 31.3 °C. Esto sugiere que la semana podría comenzar con un clima muy favorable para disfrutar del sol y el calor.

En resumen, los bandeños pueden esperar un día cubierto hoy, con temperaturas que irán desde los 17.9 °C hasta los 27 °C. Para los próximos días, se anticipa un clima soleado con mínimas de 13.6 °C y máximas de 31.3 °C, ideales para disfrutar al aire libre.

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