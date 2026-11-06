EN VIVO I Rosario Central va por el milagro en la Anual ante Estudiantes de Río Cuarto

El Canalla necesita ganar y esperar que Boca y Argentinos Juniors dejen puntos en el camino para consagrarse campeón. El encuentro se disputará este sábado desde las 17.30 en el Gigante de Arroyito.

Hoy 13:27

Rosario Central recibirá este sábado 7 de noviembre, desde las 17.30, a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Gigante de Arroyito, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Jorge Almirón buscará una victoria que le permita mantener viva la ilusión de consagrarse bicampeón de la tabla anual.

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El Canalla llega a la última jornada con 59 puntos, ubicado en el tercer puesto de la clasificación general, por detrás de Boca y Argentinos Juniors, que suman 60 unidades. Por ese motivo, el conjunto rosarino no depende de sí mismo para quedarse con el título.

Para lograr el objetivo, Rosario Central deberá derrotar a Estudiantes de Río Cuarto y esperar que tanto Boca, ante Defensa y Justicia, como Argentinos Juniors, frente a Huracán, empaten o pierdan sus respectivos compromisos. De esta manera, alcanzaría los 62 puntos y superaría a sus dos competidores directos.

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto afrontará su último partido en la máxima categoría del fútbol argentino, luego de que su descenso quedara confirmado en la fecha 12 del campeonato. El conjunto cordobés regresará a la Primera Nacional en 2027 y buscará despedirse con un resultado positivo.

Además, el encuentro marcará el final del ciclo de Rubén Forestello como entrenador del León del Imperio. El director técnico confirmó, de común acuerdo con la dirigencia, que dejará su cargo una vez finalizado el compromiso frente a Rosario Central.

El partido comenzará a las 17.30, contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR. La transmisión televisiva será por ESPN Premium.