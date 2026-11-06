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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 NOV 2026 | 26º
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EN VIVO I Ya sin chances de playoffs, Talleres choca ante Estudiantes en Córdoba

La T buscará aprovechar su localía en el Mario Alberto Kempes, mientras que el Pincha, ya eliminado de los playoffs, tendrá algunas bajas importantes pensando en la final de la Copa Libertadores.

Hoy 15:00

Talleres de Córdoba y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado 7 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos buscarán cerrar su participación en el campeonato con un resultado positivo, aunque llegan con realidades diferentes.

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