Detienen a conductor con 22 kilos de cocaína en La Quiaca

Un control de rutina en el paso internacional "Horacio Guzmán" resultó en la detención de un conductor con más de 22 kilos de cocaína ocultos en su vehículo.

Hoy 14:29

Durante un control rutinario en el paso internacional "Horacio Guzmán", ubicado entre Argentina y Bolivia, personal de Aduana logró incautar un notable cargamento de drogas que ascendía a veintidós kilos ochocientos cincuenta y ocho gramos de cocaína. Este procedimiento se llevó a cabo cuando un agente aduanero ingresó los datos de un automóvil marca Ford Ka color blanco en el sistema Enysa, destinado a la gestión de la entrada y salida de vehículos.

El sistema Enysa, una herramienta informática de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, emitió una alerta de narcotráfico a raíz de una revisión del vehículo que había ingresado desde la ciudad boliviana de Villazón. Esta alerta, generada por la División Procedimientos Externos (DV IRG1), permitió a los agentes aduaneros tomar medidas inmediatas para proceder con la inspección del rodado.

En el marco de esta investigación, se decidió realizar un análisis no intrusivo utilizando un camión escáner, cuyo resultado mostró una densidad sospechosa en la estructura del automóvil, específicamente en la zona de los zócalos. Este indicio llevó a los agentes a realizar una requisitoria exhaustiva del vehículo, utilizando herramientas especializadas para descubrir los paquetes ocultos.

La sustancia, tras ser sometida a un narcotest, resultó ser cocaína de máxima pureza. El valor de este cargamento en el mercado alcanzaría más de 507 millones de pesos, según fuentes cercanas a la investigación. Este dato resalta la magnitud del tráfico de estupefacientes que se intenta ingresar al país.

La intervención de la Fiscalía Federal fue inmediata, ordenando la detención del ciudadano involucrado y el inicio de las actuaciones pertinentes por el delito de contrabando de importación de estupefacientes en grado de tentativa, conforme a la Ley 22.415. Este hecho pone de manifiesto la constante lucha contra el narcotráfico en la región, donde las operaciones de control se vuelven cada vez más necesarias.

Es importante destacar que el operativo contó con el apoyo de la Gendarmería Nacional, específicamente del Escuadrón 21 de La Quiaca, lo que resalta la colaboración interinstitucional en la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la seguridad en las fronteras. La sinergia entre estas entidades es crucial para combatir la criminalidad organizada y proteger la integridad del país.