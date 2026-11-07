Violento asalto: delincuentes lo amenazaron con un arma, lo golpearon y lo ataron con alambre

Un adolescente de 16 años que cuidaba un terreno, fue sorprendido mientras descansaba. Los asaltantes escaparon con $300 mil, dos celulares, una motosierra, herramientas y otros bienes.

Hoy 14:11

Un violento robo calificado se registró durante la madrugada de este sábado en el barrio El Pescadito de Las Termas de Río Hondo. Cuatro sujetos irrumpieron violentamente en un terreno donde se encontraba descansando un adolescente de 16 años y lo redujeron mediante amenazas y agresiones físicas.

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Según la denuncia, uno de los delincuentes lo apuntó con un arma de fuego tipo pistola, mientras que posteriormente le propinaron un golpe de puño en la cabeza, lo derribaron y le ataron las manos con alambre de fardo. Una vez que lograron reducirlo, revisaron el lugar y escaparon llevándose numerosos elementos.

La víctima fue identificada como Héctor Ariel Romano, quien trabajaba desde septiembre cuidando el predio por encargo de Jorge Alberto Molina, de 26 años. Tras lograr liberarse de las ataduras, el adolescente consiguió dar aviso a un amigo, quien lo trasladó hasta su domicilio.

Al verificar lo ocurrido, Molina constató el faltante de $300.000 en efectivo, dos teléfonos celulares —un iPhone 12 Pro Max blanco y un Redmi azul—, una motosierra marca Stihl modelo 365, un ensillado de caballo de suela blanca, dos palas marca Gherardi —una de punta y otra ancha— y un hacha.

El listado de bienes sustraídos también incluye dos ventiladores, uno azul y otro negro; una caja con medicamentos para caballos; un rollo de alambre liso; un alargue negro de aproximadamente 30 metros y otro rollo de cable negro de unos 30 metros.

El adolescente fue trasladado al CIS Termas para su revisión médica.

Directivas de la fiscalía

El fiscal interviniente, Dr. Rafael Zanni, dispuso recibir la denuncia penal a Jorge Alberto Molina, tomar entrevista policial al adolescente, realizar un acta de constatación y dar participación al personal de Robo y Hurto del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 6.

Los investigadores trabajan para esclarecer el violento episodio, identificar a los cuatro sujetos y determinar sus responsabilidades.







