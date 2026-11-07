Violento choque en Añatuya: un camión embistió a una cosechadora y volcó un tanque cargado de gasoil en la Ruta 92

El accidente ocurrió durante las primeras horas de este sábado, a unos cinco kilómetros de la ciudad. Pese al fuerte impacto y al derrame de combustible sobre la calzada, no se registraron heridos.

Hoy 13:21

Un accidente de tránsito entre un camión y una cosechadora se registró durante las primeras horas de este sábado sobre la Ruta Provincial 92, a la altura del kilómetro 5, en cercanías de Añatuya. Como consecuencia del impacto, un tanque cargado de gasoil terminó volcado sobre la calzada, aunque no se registraron personas heridas.

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Según informaron fuentes policiales, una cosechadora conducida por un hombre de 49 años, domiciliado en Córdoba, circulaba en dirección a Añatuya mientras remolcaba un tanque de combustible. En el mismo sentido se desplazaba un camión Scania guiado por un hombre de 43 años, oriundo de Santa Fe.

Por causas que se investigan, el transporte de carga impactó desde atrás contra el tanque que remolcaba la maquinaria agrícola. El golpe provocó que el depósito volcara y quedara atravesado sobre la cinta asfáltica.

De acuerdo con las primeras declaraciones, el camionero manifestó que no logró advertir a tiempo la presencia de la maquinaria, mientras que el conductor de la cosechadora señaló que sintió un fuerte impacto en la parte trasera antes de detener su marcha.

A pesar de la magnitud del choque y del riesgo generado por el derrame de gasoil sobre el pavimento, ambos conductores resultaron ilesos y no necesitaron asistencia médica.

En el lugar intervinieron efectivos de Gendarmería Nacional, la Departamental 13 y la Comisaría Comunitaria N.º 41 de Añatuya, quienes organizaron el tránsito y comenzaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

También se solicitó la presencia de Bomberos Voluntarios para realizar tareas de limpieza y remoción del combustible derramado. En paralelo, se dispuso el trabajo de grúas para retirar los vehículos involucrados y liberar completamente la circulación sobre la Ruta 92.