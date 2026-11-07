Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 NOV 2026 | 26º
X
Policiales

Ruta 34: violenta colisión entre un auto y un camión

El siniestro vial ocurrió a la altura del acceso a la localidad de Herrera. A pesar de los daños materiales totales en la parte frontal del rodado menor, los ocupantes lograron sobrevivir.

Hoy 13:28
Así quedó el auto

Un impresionante accidente de tránsito sacudió la tranquilidad de la zona cuando un automóvil particular, que intentaba incorporarse a la Ruta Nacional 34, protagonizó una violenta colisión con un camión de gran porte. 

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el hecho se registró en la entrada a la localidad de Herrera. El automóvil involucrado se encontraba ascendiendo a la calzada principal de la ruta nacional cuando, aparentemente sus ocupantes no se habrían percatado de la proximidad del camión que circulaba por el sector, siendo embestidos de lleno por este último.

Te recomendamos: Violento choque en Añatuya: un camión embistió a una cosechadora y volcó un tanque cargado de gasoil en la Ruta 92

La fuerza del impacto dejó al automóvil con destrucción total en su parte delantera, desprendiendo el capó, dañando profundamente el compartimiento del motor, reventando el neumático delantero e inutilizando por completo el sector frontal.

A pesar de la magnitud del choque y de la dramática escena con la que se encontraron los transeúntes y ocasionales testigos quienes rápidamente se acercaron a socorrer a los involucrados, afortunadamente no se registraron víctimas fatales, calificándose el hecho como una verdadera desgracia con suerte.

Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para ordenar el tránsito sobre la traza nacional y realizar las pericias correspondientes que permitan esclarecer fehacientemente las responsabilidades y la mecánica exacta del siniestro.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fatal accidente en la Costanera: encontraron dos personas sin vida y una tercera herida
  2. 2. Caso de abuso en Pozo Hondo: denuncian presuntas irregularidades en el traslado de menores desde Tucumán
  3. 3. Conmoción en Santiago del Estero: una joven de 18 años murió tras ser embestida por un camión y otra resultó herida
  4. 4. Sumampa: un guardiacárcel sufrió quemaduras de tercer grado tras explotar una garrafa
  5. 5. Identificaron a las dos víctimas fatales del trágico choque de motos en la Costanera de La Banda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT