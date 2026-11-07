Ruta 34: violenta colisión entre un auto y un camión

El siniestro vial ocurrió a la altura del acceso a la localidad de Herrera. A pesar de los daños materiales totales en la parte frontal del rodado menor, los ocupantes lograron sobrevivir.

Hoy 13:28

Un impresionante accidente de tránsito sacudió la tranquilidad de la zona cuando un automóvil particular, que intentaba incorporarse a la Ruta Nacional 34, protagonizó una violenta colisión con un camión de gran porte.

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De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el hecho se registró en la entrada a la localidad de Herrera. El automóvil involucrado se encontraba ascendiendo a la calzada principal de la ruta nacional cuando, aparentemente sus ocupantes no se habrían percatado de la proximidad del camión que circulaba por el sector, siendo embestidos de lleno por este último.

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La fuerza del impacto dejó al automóvil con destrucción total en su parte delantera, desprendiendo el capó, dañando profundamente el compartimiento del motor, reventando el neumático delantero e inutilizando por completo el sector frontal.

A pesar de la magnitud del choque y de la dramática escena con la que se encontraron los transeúntes y ocasionales testigos quienes rápidamente se acercaron a socorrer a los involucrados, afortunadamente no se registraron víctimas fatales, calificándose el hecho como una verdadera desgracia con suerte.

Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para ordenar el tránsito sobre la traza nacional y realizar las pericias correspondientes que permitan esclarecer fehacientemente las responsabilidades y la mecánica exacta del siniestro.